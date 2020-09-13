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Spor Sabri Sarıoğlu flaş Arda Turan yorumu
Spor

Sabri Sarıoğlu flaş Arda Turan yorumu

BeIN SPORTS'ta yorumculuk yapan Sabri Sarıoğlu, Arda Turan hakkında konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 09:11:00 -
Sabri Sarıoğlu flaş Arda Turan yorumu

Bir dönem Galatasaray’ın sağ bekinde oynayan Sabri Sarıoğlu, beIN SPORTS'ta yorumcu olarak kariyerini devam ettiriyor.

Sarıoğlu, Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ettiği maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Maçı yorumlayan Sarıoğlu, Arda Turan ile ilgili değerlendirmeler yaptı.

Sabri Sarıoğlu, Arda Turan’ın kendisine çok iyi baktığını ifade ederek, kondisyonun sırrının maç oynamak olduğunu hatırlattı ve Turan’ın bunu dikkate alması gerektiğinin altını çizdi.

Sarıoğlu'nun Arda Turan açıklamaları şöyle:

Arda kendine çok iyi bakmış. O benim kardeşim... İstediğiniz kadar özel antrenman yapın, maç oynamadan iyi kondisyona ulaşamazsınız Arda, 2.5-3 senedir düzenli oynayamadı. Arda'yı bunu bilerek irdelememiz gerekiyor. Tahminen, Etebo'yu yeni geldiği için tercih etmedi Fatih hoca. Beklediğim gibi bir kadroyla çıkıyor Galatasaray. Taylan, orta sahada tek başına görünüyor.

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