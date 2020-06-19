Sabri Dal kimdir? Terörist Sabri Dal yakalandı mı?
Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hem yurt içinde hem de yurt dışında terör örgütü PKK’ya darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Pençe Kartal oprasyonu ile Kuzey Irak’taki örgütün inleri teröristlerin başına yıkılırken örgütün sözde üst düzey isimleri de teker teker avlanıyor. İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist, Sabri Dal yakalandı.
Şanlıurfa'da öldürülen Suruç ilçesi eski belediye başkanı Salih Tekinalp ile oğlu Sait Tekinalp'in faili ve birçok kanlı eylemin sorumlusu olarak İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist, Sabri Dal, Şırnak'ın Silopi ilçesinden Irak'a kaçmaya çalışırken, polis ve MİT operasyonuyla yakalandı.