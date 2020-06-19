  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Sabri Dal kimdir? Terörist Sabri Dal yakalandı mı?

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hem yurt içinde hem de yurt dışında terör örgütü PKK’ya darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Pençe Kartal oprasyonu ile Kuzey Irak’taki örgütün inleri teröristlerin başına yıkılırken örgütün sözde üst düzey isimleri de teker teker avlanıyor. İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist, Sabri Dal yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 11:05:00 - 2020-06-19 11:09:39
Sabri Dal kimdir? Terörist Sabri Dal yakalandı mı?

Şanlıurfa'da öldürülen Suruç ilçesi eski belediye başkanı Salih Tekinalp ile oğlu Sait Tekinalp'in faili ve birçok kanlı eylemin sorumlusu olarak İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist, Sabri Dal, Şırnak'ın Silopi ilçesinden Irak'a kaçmaya çalışırken, polis ve MİT operasyonuyla yakalandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı