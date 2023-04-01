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Gündem Sabret İstanbullu 1 yıl kaldı! Engelliye Ekrem İmamoğlu engeli
Gündem

Sabret İstanbullu 1 yıl kaldı! Engelliye Ekrem İmamoğlu engeli

Yeniakit Publisher
2023-04-01 15:30:00 -

Cumhurbaşkanı yardımcılığı hayaliyle Karadeniz turuna çıkan CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u başı boş bıraktı. Metrobüs hattının Edirnekapı durağında kaydedilen görüntü sonrası tepkilerin hedefi olan İmamoğlu için vatandaşlar "Sabret İstanbullu 1 yıl kaldı" yorumunu yaptı.

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz turuna çıktı.

Sinop’ta konuşan İmamoğlu, “Bir kişinin iktidarı bitecek, bir avuç insanın mutlu olduğu dönem bitecek, 86 milyon insanımız mutlu olacak” edebiyatını yaptı.

Cumhurbaşkanı yardımcılığı hayalleri kuran İmamoğlu, 'her şey çok güzel olacak' yalanıyla kandırdığı İstanbulluları yapayalnız bıraktı.

Metrobüs durağında engelli vatandaşa eziyet

Metrobüs hattının Edirnekapı durağındaki bakımsızlık yüzünden sık sık arızalanan asansörü yine bozuldu.
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Engelli bir vatandaş perona inmek için bir vatandaşın yardımı ile merdivenden güçlükle inebildi.

Skandal görüntü sonrası tepkilerin hedefi olan İmamoğlu için vatandaşlar "Sabret İstanbullu 1 yıl kaldı" yorumunu yaptı.

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