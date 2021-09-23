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Teknoloji Sabit kanatlı vurucu İHA Alpagu talep topluyor
Teknoloji

Sabit kanatlı vurucu İHA Alpagu talep topluyor

Yurt içi ve yurt dışındaki kullanıcılar için yakın zamanda mühimmatlı test gerçekleştiren sabit kanatlı vurucu insansız hava aracı (İHA) sistemi Alpagu, talep topluyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 22:21:00 -
Sabit kanatlı vurucu İHA Alpagu talep topluyor

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, “İnşallah çok kısa süre içerisinde Alpagu’yu envantere sokacağız” dedi. Güleryüz, döner kanatlı vurucu İHA sistemi Kargu’yla ilgili de ilk ihracatı tamamladıklarını belirtti. Güleryüz, “İmza aşamasına çok yakın olduğumuz birden fazla ülke var. Kargu kendini ispatladı. Kargu’yla da durmayacağız. Mühimmat bırakan versiyonu, farklı başlıklar gibi alanlarda faaliyetlerimiz devam ediyor. Yurt dışı müşterilerle bir araya geldikçe onlardan da geri besleme alıyoruz. Onların ihtiyaçlarına yönelik de farklı çözümler geliştireceğiz” şeklinde konuştu. Ayrıca Milli Gemi Projesi’nin uzun süre konuşulduktan sonra gerçekleştirildiğine hatırlatan Güleryüz, şunları ifade etti:

‘Derin arayışlar’

“Milli Denizaltı olmazsa olmazımız. Bizde, ülkemizde oluşan askeri denizcilik ekosistemiyle milli denizaltının yapılması çok sürpriz olmayacaktır ama kolay bir iş değil. Bu konuda STM olarak her türlü desteğe hazırız. ‘Derin Arayışlar’ diye yarışma programı düzenliyoruz ki üniversitelerimizi dahil edelim, denizaltı konusunda master, doktora tezi olur, onları inceleyelim. Denizaltı tasarlamak, inşa etmek kolay bir iş değil. Denizaltı dediğiniz cihaz neredeyse uzay aracıyla aynı şekilde kompleks bir sistem. Ülkemizde, diğer ülkelerde ihtiyaç var. Bu projelendirilirse STM olarak aktif şekilde görev alacağımızı umuyoruz.”

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