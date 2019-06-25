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Sabıkalı FETÖ'cü Atilla Taş İmamoğlu’na cila geçti! ‘Sanki belediye başkanı değil, Cumhurbaşkanı dinliyoruz’

FETÖ sabıkalısı 'şarkıcı' Atilla Taş, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasından dolayı yaşadığı mutluluğu, twitter hesabından yayınladığı mesajlarla paylaştı. Taş, FETÖ hesabı Fuat Avni'nin paylaşımlarını, FETÖ yayın organlarında haberleştirmesinden dolayı ceza almıştı.

25 Haziran 2019 Salı 10:17
Sabıkalı FETÖ'cü Atilla Taş İmamoğlu’na cila geçti! ‘Sanki belediye başkanı değil, Cumhurbaşkanı dinliyoruz’

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

FETÖ'nün medya yapılanması davası kapsamında 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezası alan sabıkalı FETÖ'cü Atilla Taş, 23 Haziran İstanbul seçimlerinin ardından yaşadığı mutluluğu twitter hesabından yayınladığı mesajlarla paylaştı.

'Sanki Cumhurbaşkanı dinliyoruz'

Birbiri ardına yayınladığı mesajlarına 'naber azgın çoğunluk?' diyerek başlayan sabıklaı FETÖ'cü Taş, "Ekrem İmamoğlu belki İstanbul belediye başkanı sıfatıyla konuşuyor ama onu dinleyen herkes sanki bir Cumhurbaşkanını dinlermiş gibi dinliyor! Türkiye büyük bir lider kazandı!" ifadeleri devam etti.

Labali duruşuyla tanınan sabıkalı FETÖ'cünün "Oy çalmadığını biliyorduk da ama gene çok kalp çalmışsın Ekrem abi! Seni gidi gönül hırsızı seni!" tweeti solak medyanın da ilgisini çekerek manşetlerde yer aldı.

Atilla Taş, FETÖ'nün Fuat Avni adlı twitter hesabına verdiği destek sebebi ile yargılandığı davadan; "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası almıştı.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 10:17
  1. FETÖ
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  3. Atilla Taş
  4. 23 Haziran İstanbul seçimleri
  5. Ekrem İmamoğlu
  6. Fuat Avni

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