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Gündem Sabıka kaydı kabarık! 20 yaşındaki genç kız suç makinesi çıktı
Gündem

Sabıka kaydı kabarık! 20 yaşındaki genç kız suç makinesi çıktı

İstanbul'da girdiği 3 evden binlerce lira değerinde ziynet eşyası çalan kadın hırsız yakalandı. henüz 20 yaşındaki hırsızın sabıka kaydının kabarık olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 12:10:00 -
Sabıka kaydı kabarık! 20 yaşındaki genç kız suç makinesi çıktı

Polis ekipleri 3 Ağustos'ta Beşiktaş'ta, 31 Ağustos'ta Bakırköy'de ve 5 Eylül'de Başakşehir'de meydana gelen hırsızlık olayları sonrası harekete geçti. Olayların yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polisler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ekipler, kimlikleri belirlenen hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Suç makinesi çıktı

Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, çalışma sonucu 3 ilçede meydana gelen hırsızlıkların sorumlularından olduğu belirlenen 20 yaşındaki Göksu K.'yı 12 Eylül'de yakaladı. Emniyette ifadesi alınan 20 yaşındaki genç kadının , 3 adet Evden Hırsızlık, 1 adet Mala Zara Verme, 2 adet İş yerinden Hırsızlık, 8 adet açıktan hırsızlık, 1 adet güveni kötüye kullanma, 1 adet yankesicilik, 1 adet silah bulundurma ve 2 adet yaralama suçlarından kaydı olduğu ortaay çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Yorumlar

Ahmet

Bu pislik hırsızların dolandırıcılarında kafasını kopartmak lazım herbiri binlerce masum vatandaşın canını yakıyor..
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