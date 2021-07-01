  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Üniversite harçlarına zam yapıldı
Suudi Arabistan, hac için uygulanacak yeni önlemleri duyurdu
Bakan Koca duyurmuştu! Koronavirüsle mücadelede yeni dönem
Yunanistan'a kaçmaya çalışan teröristler enselendi
Gündem Sabiha Gökçen'de yangın!
Gündem

Sabiha Gökçen'de yangın!

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bulunan bir binada yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 11:10:00 - 2021-07-01 11:31:03
Sabiha Gökçen'de yangın!

Yangın, Pendik Kurtköy Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, havalimanı içerisinde bulunan bir binanın çatı katında yapılan izolasyon çalışmaları esnasında yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeci ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Öte yandan çıkan yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken havalimanı içerisinde kısa süreli panik oluştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay