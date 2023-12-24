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Ekonomi Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pisti 25 Aralık'ta açılacak
Ekonomi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pisti 25 Aralık'ta açılacak

Yeniakit Publisher
2023-12-24 16:55:00 -
Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pisti 25 Aralık'ta açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pistinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle 25 Aralık Pazartesi günü açılacağını bildirdi.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan ikinci piste ilişkin paylaşımda bulundu.

Pistin açılışının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifiyle 25 Aralık Pazartesi günü saat 12.00'de yapılacağına işaret eden Uraloğlu, "Yolcu trafiğinin en çok olduğu ikinci havalimanımızın kapasitesini ikinci pist ile ikiye katlıyoruz. Gökyüzüne mührümüzü, yeryüzüne imzamızı atıyoruz." ifadesini kullandı.

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