Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcular yeni yıl hediyeleriyle karşılandı
İSTANBUL (AA) - İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yurt dışından gelen yolcular yeni yıl hediyeleriyle karşılandı.
Noel baba kostümlü animatör, gelen yolculara mutlu yıllar dileyerek hediye paketleri takdim etti. Duty free işletmecisi Dufry iş birliğiyle yapılan karşılama özellikle çocukların ilgisini çekti.
Öte yandan hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde seyahat etmek isteyen vatandaşlar da havalimanında yoğunluk oluşturdu.