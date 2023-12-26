Sabiha Gökçen Havalimanı'nda önemli değişiklik ortaya çıktı: görev için yeni CEO başladı diyerek duyurdu!

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (ISG) CEO'luğuna Serhat Soğukpınar atanırken; şirket bu adımı Malezya Havalimanları Holding (MAHB) MAHB.KL ve IC Holding arasındaki stratejik işbirliğinin başlangıcı olarak niteledi.

Sabiha Gökçen Havalimanı CEO'luğuna Serhat Soğukpınar atandı.

Soğukpınar, mevcut durumda IC Holding Ulaştırma ve Altyapı Grup başkanlığı görevini yürütüyordu.

Malezya Havalimanları Holding ise Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işleten ISG'de yüzde 100 hissedar konumunda bulunuyor.

Havalimanı kapasitesini önemli ölçüde artıran ikinci pistin resmi açılışının bir gün ardından ISG tarafından yapılan açıklamada, Soğukpınar'ın 26 Aralık 2023 itibarıyla CEO olarak atandığı belirtilerek, "Soğukpınar'ın ataması Malezya Havalimanları Holding ve IC Holding arasındaki stratejik iş ortaklığının önemli bir parçası" denildi.

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IC Holding CEO'su Murad Bayar yapılan yazılı açıklamada, "IC Holding'in farklı şirketlerinde uzun yıllara dayanan yönetim deneyimiyle Serhat Soğukpınar'ın atanması iki grup arasında bilgi birikim paylaşımı ve potansiyel iş birliği geliştirme konusunda stratejik bir adım özelliği taşıyor" diye konuştu.

Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB) Grubu'nun CEO Vekili Mohamed Rastam Shahrom ise, "Kendisinin (Soğukpınar'ın) ataması Malezya Havalimanları ve IC Holding arasındaki stratejik işbirliğinin başlangıcı niteliğinde... Bu iş birlikteliğinin ileriye dönük her iki taraf için de değer yaratmasını ve bizleri ortak hedeflerimize daha da yakınlaştırmasını umuyoruz" dedi.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, yolcu rakamlarında Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanları arasında yer alan Sabiha Gökçen Havalimanı, 41 milyon yolcu kapasitesiyle 53 ülkede 122 dış hat ve 40 iç hat olmak üzere toplam 162 destinasyona hizmet veriyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pistinin açılışını gerçekleştirmiş ve ikinci pist ile birlikte havalimanının yolcu kapasitesinin ikiye katlanarak 85 milyonun üzerine çıkacağını söylemişti.

İnternet üzerinden yayın yapan Airporthaber'de dün akşam yer alan bir haberde, IC Holding bünyesindeki ICA'nın ISG'de MAHB ile yüzde 50 ortaklık kurduğu ve Soğukpınar'ın CEO'luk görevine getirildiği belirtilmişti.