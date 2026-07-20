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Gündem Sabiha Gökçen Havalimanı Yaz Sezonuna Rekorlarla Damga Vuruyor
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Sabiha Gökçen Havalimanı Yaz Sezonuna Rekorlarla Damga Vuruyor

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Sabiha Gökçen Havalimanı Yaz Sezonuna Rekorlarla Damga Vuruyor

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 2026 yılı yaz sezonunda üst üste kırdığı rekorlara bir yenisini daha ekledi. 19 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleşen 171.460 yolcu ve 915 uçuş trafiği ile tüm zamanların en yüksek günlük yolcu ve uçuş sayısına ulaşıldı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 2026 yılı yaz sezonunda üst üste kırdığı rekorlara bir yenisini daha ekledi. 19 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleşen 171.460 yolcu ve 915 uçuş trafiği ile tüm zamanların en yüksek günlük yolcu ve uçuş sayısına ulaşıldı. HEAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; yaz döneminin başından itibaren artarak devam eden yoğun talebin, havalimanında yeni tarihi zirveler getirdiği belirtildi. Yaz sezonunu rekorlarla geçiren Sabiha Gökçen Havalimanı, sunduğu kesintisiz hizmet kalitesi ve yüksek operasyonel başarısıyla yolcu ve uçuş trafiğindeki büyüme ivmesini sürdürmeye devam ediyor.

REKOR TRAFİK KUSURSUZ KOORDİNASYONLA YÖNETİLDİ

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda yaşanan bu rekor yoğunluk; Meydan Otoritesi HEAŞ ile Terminal İşletmecisi İSG’nin koordinasyonu, kapsamlı saha planlaması ve tüm kurumların eş güdümlü çalışması sayesinde kusursuz ve sorunsuz bir şekilde atlatıldı. Yaz sezonunun getirdiği yüksek yolcu hareketliliğine karşın; hava trafik kontrolünden apron operasyonlarına, terminal hizmetlerinden güvenlik, temizlik ve yolcu yönlendirme süreçlerine kadar tüm birimler 24 saat esasına göre kesintisiz çalışarak operasyonun tam bir mükemmellikle yönetilmesini sağladı. Türkiye’nin ve İstanbul’un en önemli havacılık merkezlerinin başında gelen Sabiha Gökçen Havalimanı, yüksek operasyonel standartlarıyla Türkiye havacılığının büyümesine öncülük etmeye devam ediyor.

 

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