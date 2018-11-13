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Sabiha Gökçen, 10 ayda 28 milyon 800 bin yolcuya ulaştı

Geçen yıl ocak-ekim döneminde 26 milyon 200 yolcuya ev sahipliği yapan Sabiha Gökçen, bu yılın aynı döneminde yolcu sayısını 28 milyon 800 bine çıkardı.

13 Kasım 2018 Salı 10:47
Sabiha Gökçen, 10 ayda 28 milyon 800 bin yolcuya ulaştı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı bu yılın ocak-ekim döneminde 28 milyon 800 bin yolcuya ev sahipliği yaptı. Geçen yıl aynı dönemde 26 milyon 200 yolcuya ev sahipliği yapan Sabiha Gökçen, böylelikle ocak-ekim döneminde yolcu sayısını yüzde 10 artırmış oldu. Yine aynı dönemde iç hat yolcusu 19 milyona ulaşırken, dış hat yolcu sayısı ise yaklaşık 9 milyon 800 bin olarak gerçekleşti. Bu rakamlara göre iç hat yolcu sayısı 10 ayda yüzde 9, dış hat yolcu sayısı ise yine 10 ayda yüzde 12 artış gösterdi. Öte yandan; sadece ekim ayında ise 2 milyon 900 bin yolcu havalimanını kullanırken, ekim ayındaki yolcu artışı yüzde 6 olarak gerçekleşti. Ekim ayında özellikle dış hat yolcu sayısında yüzde 16 oranında artış yaşanırken, bu yılın ocak-ekim döneminde toplam 187 bin 536 uçak Sabiha Gökçen’e iniş kalkış yaptı, uçak sayısı geçen yıla göre yüzde 7 artış gösterdi.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 10:47
  1. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı
  2. Sabiha Gökçen
  3. yolcu sayısı

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