Sabiha anne elinde terlikle bina girişine oturdu! Uzun süre HDP'lileri içeri almadı

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Evlatları PKK terör örgütü tarafından kaçırılan acılı annelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı Binası önündeki bekleyişleri 35. gününde de devam etti.

Sabahın erken saatlerinde elinde terliği ile bina önüne oturan Diyarbakırlı anne Sabiha Balta, bir süre HDP'lilerin binaya girmesine izin vermedi. Emniyet güçlerinin sakinleştirdiği acılı anne, 5 Eylül'den bu yana eylemine devam ediyor.

'Bir oğlum asker, bir oğlum dağda'

Evladı, PKK terör örgütü tarafından Suriye'ye kaçırılan acılı baba Salih Gökçe de HDP İl Binası önündeki bekleyişine 35. gününde de devam etti. Baba Gökçe, "HDP'den evladıma ilişkin bir açıklama bekliyorum. Benim bir oğlum asker, bir oğlum dağda. Onu kandırıp götürdüler. Evladımı geri almadan dönmeyeceğim." dedi.

Eyleme Hacire anne öncülük etti

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eyleminin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar ise çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen acılı aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. Eylem, 53 aile tarafından devam ettiriliyor.