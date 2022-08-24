Sabetayist/darbeci babanın CHP-PKK tetikçisi kızı: Şirin Payzın ve babasının kirli sicilleri!

İslam dinine olan nefretini her fırsatta kusan ve CHP tarafından fonlanan Halk TV’de çalışan gazeteci Şirin Payzın’ın Bakan Soylu tarafından askerlere söylenen “Abdest alın, dua edin” sözlerinden rahatsız olması sadece muhalif gazeteci kimliği yüzünden değil…

Türkiye’nin ünlü Sabetayist ailelerinden olan Payzın’ların İslam düşmanlığı, kendilerini Türkiye aleyhtarı her faaliyette ilk önce kullanılacak isimler haline getirmiş.

BABASI 27 MAYIS’IN YALAN HABER MAKİNESİ NİZAM PAYZIN

Türk demokrasi tarihinin kara günlerinden biri olan 27 Mayıs darbesini yapan cuntanın darbeye zemin hazırlamak için kullandığı gazetecilerin arasında olan Nizam Payzın, darbe sonrası duruşmaları izlemek için cunta tarafından ilk akredite edilen gazeteciler arasında yer aldı.

Yalan haber yapma suçlamasıyla 27 Mayıs öncesi yargılanan Nizam Payzın’ın darbeden hemen sonra 27 Mayıs’ı öven ve cuntacıları aklamaya çalışan haberleri dikkat çekiyor.

Payzın’ın 1 Haziran 1960 tarihli Hürriyet gazetesinde yayımlanan “27 Mayıs Cuma Sabahı her şey halloldu ve Türk Milleti İçin Yeni Bir Devir Başladı” başlıklı haberde cuntaya övgüler düzülüyor.

27 Mayıs darbesine giden süreci “Ankara’da hürriyet mücadelesi” olarak haberleştiren Nizam Payzın’ın halkın oylarıyla iktidara gelen Demokrat Parti’ye olan düşmanlığının sebebi ise ezanın Arapçaya çevrilmesi.

CUNTA’DAN AKREDİTE

Adnan Menderes ve arkadaşlarının yargılandığı Yassıada’daki duruşmaları takip için Cunta tarafından seçilen tetikçi gazetecilerden olan Nazım Payzın’ın dönemin Hürriyet gazetesine yaptığı haberler ile darbeyi haklı çıkarmak ve Menderes ile arkadaşlarını halkın gözünde yıpratmak için çalıştıkları dönemin gazete arşivlerinde yer alıyor.

Cunta tarafından Menderes’e ve arkadaşlarına atılan pek çok iftiranın haberleştirilmesinde Nizam Payzın başrolde oldu.

AİLE BOYU İSLAM DÜŞMANLIĞI

Demokrat Parti’ye ve Menderes’e ezanı Türkçeden Arapçaya çevirdiği için düşmanlık besleyen Nizam Payzın, gazetecilik hayatı boyunca CIA elemanı olarak tarif edildi.

Öyle ki, gazeteci-yazar Olcay Girgiç’in bir anısında şu ifadeler yer alıyor:

Şirin Payzın’ın aile büyüklerinin Sabetay Sevi ve yirmialtı halifesinin soyundan olmayan kimsenin gömülmediği Bülbülderesi Mezarlığı‘nda defnedildiği ve bu mezarlıkta yatanların yüzlerinin kıbleye dönük olmadığı biliniyor.

TETİKÇİLİK KIZINA MİRAS KALDI

27 Mayıs darbesinin tetikçi gazetecisi Nizam Payzın’ın kızı Şirin Payzın ise babasının bıraktığı yerden İslam ve Türkiye düşmanlığına devam ediyor.

PKK terör örgütüne olan sempatisini gizlemeyen ve PKK’lı teröristleri aklamak için sık sık onlarla bir araya gelen Şirin Payzın hakkında terör örgütü propagandası yapma suçundan dava da açılmıştı.

Kaynak: Haber Motto