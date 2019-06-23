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Sabancı’nın büyük ödülü Enerjisa’nın oldu

Altın Yaka Ödül Töreni’ne damga vuran Enerjisa, Enerji Young Advisory Board Projesi’yle birincilik elde ederken, ‘Dijitalleşme’ kategorisinde de Üretim El Dispatcho Projesi’yle ödül aldı.

23 Haziran 2019 Pazar 11:37
Sabancı’nın büyük ödülü Enerjisa’nın oldu

Sabancı Holding tarafından organize edilen Altın Yaka Ödül Töreni’ne Enerjisa damgasını vurdu. ‘Yeni Neslin Sabancı’sı kategorisinde şirket, Enerji Young Advisory Board Projesi’yle birincilik elde etti. Enerjisa, ‘Dijitalleşme’ kategorisinde de Üretim El Dispatcho Projesi’yle ödül aldı. ‘İnovasyon’ kategorisinde ise birinci Temsa Motorlu Araçlar’ın L200 Crawler Projesi oldu.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Altın Yaka Ödül Programı’nda toplam 800’ü aşkın projenin yarıştığını ve 150’ye yakın ödül verildiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı: “İçinde yaşadığımız dönemin anahtar kelimeleri ‘değişmek’ ve ‘dönüşmek’. Dolayısıyla Altın Yaka’nın en güçlü yanlarından biri de zamanın ihtiyaçlarına göre kendini yenileyebilen bir model olması. Yıllar içinde ödül verdiğimiz kategoriler değişerek, geleceği yakalamak için topluluğumuzun ihtiyaçları doğrultusunda şekillendi.

Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen ise insan yatırımına büyük önem verdiklerini belirtti. İş yapış biçimlerini ve reflekslerini yeni nesle adapte etmekle mükellef olduklarını dile getiren Göçmen, “Kültürel transformasyonu sağlamalıyız. 90 yılı aşkın özümüzden gelen beş ana değerimiz; samimiyet, cesaret, tutku, sürekli gelişim ve katılım. Bunların hepsi beraber Sabancı kültürünü oluşturuyor” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 11:37
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  10. Temsa Motorlu Araçlar
  11. L200 Crawler Projesi
  12. Altın Yaka Ödül Programı
  13. Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen

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