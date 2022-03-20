SabancıDx’ten önemli iş birliği

Anlaşma kapsamında yeşil, güvenli ve akıllı telekomünikasyon çözümlerinin birlikte geliştirilmesi ve bu yolda farklı inovasyon merkezleriyle iş birlikleri hedefleniyor.

Kapsamlı bir iş birliğinin başlangıcı niteliğindeki anlaşma ile Huawei Türkiye ve SabancıDx, Türkiye’deki farklı sektörlere yönelik inovasyon odaklı çözümlerin geliştirilmesi konusunda birlikte çalışacak. Şirketler; endüstrilerdeki en son trendler, karşılaşılan zorluklar ve çözümler hakkında bilgi ve deneyimlerini paylaşmanın yanı sıra; ileri teknolojilerle üretim, dijitalleşme, inovasyon, eğitim, finans ve sağlık gibi sektörlerde, endüstriyel ve dijital dönüşüm yoluyla, kurumsal gelişimi de destekleyecek.

SabancıDx CEO’su Doğuş Kuran, Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik etme hedefiyle, teknoloji alanındaki çalışmalarını ve yatırımlarını sürdürdüklerini belirterek, “Telekomünikasyon sektörünün çok değerli bir markası olan Huawei Türkiye ile oluşturacağımız güç birliği sayesinde ülkemizi dijitalleşme anlamında daha da ileriye taşıyacağımıza ve inovasyon ekosistemine değerli bir katkı sunacağımıza yürekten inanıyorum.” değerlendirmesinde bulundu.