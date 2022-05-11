Sabancı ve Doğan Holding yılın ilk çeyreğinde rekor kar elde etti!

2022 yılının ilk çeyreğinde satışlarını yüzde 135 artıran Sabancı Holding, 8 milyar 251 milyon TL konsolide net kâr açıkladı. Doğan Holding, gelirlerini yüzde 162 büyüttüğü 2022 yılı ilk çeyreğinde 1,2 milyar TL kâr elde etti.

Sabancı Holding, 2022 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. İlk 3 aylık dönemde kombine satışlarını yüzde 135 artışla 72 milyar 704 milyon TL seviyesine yükselten Sabancı Holding’in konsolide net kârı 8 milyar 251 milyon TL oldu.

Doğan Holding, 2022 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Doğan Holding 2022 yılının ilk 3 ayında konsolide gelirlerini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 162 artırarak 7,4 milyar TL konsolide gelir elde etti. Holding’in 2022 yılının ilk 3 ayında elde ettiği brüt kâr ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 323 artarak 1,5 milyar TL olurken; Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) ise yüzde 410 artarak 1,2 milyar TL’ye yükseldi. Doğan Holding’in net dönem kârı ise faaliyet kârlarındaki iyileşme ve yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler sayesinde yüzde 184 artarak 417 milyon TL’den 1,2 milyar TL’ye yükseldi.