Sabancı Vakfı’nın ‘Ekim Zamanı’ buluşması gerçekleştirildi

Etkinlikte 2021-2022 döneminde vakıftan yardım alan 7 projenin hikâyesi kamuoyuyla paylaşıldı. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, sosyal gelişmenin sivil toplum kuruluşlarını harekete geçirmekten başladığını belirtti. Sabancı, herkesin sesinin eşit çıktığı bir toplum hayaliyle 16 yılda 218 projeye 56 milyon TL’den fazla destekte bulunduklarını aktardı.

Sosyal gelişmenin ancak güçlü ve etkin sivil toplum kuruluşlarının varlığıyla mümkün olacağına inandıklarını ifade eden Sabancı, şunları dile getirdi: “Projelere maddi desteğimizin yanında vakfımızın yarım asra yakın süredir edindiği tecrübeyi de paylaşmaya gayret ettik. Hibe desteği verdiğimiz kurumlar, bizim için ortak gayeye ulaşmada birlikte yürüdüğümüz yol arkadaşları oldu. Birbirinden değerli projelerle bir arada olmak geleceğe dair umutlarımızı pekiştiriyor ve yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Tüm proje sahiplerine Türkiye’nin toplumsal gelişimine katkı sunan çalışmaları için minnetlerimi sunarım.”