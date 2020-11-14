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Ekonomi Sabancı Vakfı’ndan iklim değişikliğine vurgu
Ekonomi

Sabancı Vakfı’ndan iklim değişikliğine vurgu

Sabancı Vakfı’nın “Değişen İklimler, Değişen Hayatlar” temasıyla bu yıl beşincisini düzenlediği ve Kısa Film Yarışması kapsamında, kamuoyunda iklim değişikliği farkındalığına dair bir araştırma gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 14:37:00 -
Sabancı Vakfı’ndan iklim değişikliğine vurgu

Araştırmasına göre, kamuoyu iklim değişikliği konusunda bireysel çözümlerin yeterli olacağını düşünmüyor.

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması ile her yıl farklı bir toplumsal soruna dikkati çektiklerini ve o konuda farkındalık oluşturmak için sanatın gücünü kullandıklarını belirtti. Safkan, “İklim krizi ne yazık ki etkilerini Türkiye’de de yoğun bir şekilde gördüğümüz bir sorun olarak öne çıkıyor. Bu nedenle bu yıl Kısa Film Yarışmamızın temasını ‘Değişen İklimler, Değişen Hayatlar’ olarak belirledik ve yarışmaya başvuru süreçleri devam ederken iklim değişikliği konusunda bir kamuoyu farkındalık araştırması gerçekleştirdik” açıklamasında bulundu. Sabancı Vakfı 5. Kısa Film Yarışması için başvurular 20 Kasım 2020’de sona erecek.

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