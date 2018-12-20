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Sabancı Holding'den Teknosa'ya ilişkin açıklama

Sabancı Holding, Ceconomy ile Teknosa AŞ arasındaki stratejik opsiyonların değerlendirilmesi görüşmelerinin 13 Ekim'de kesildiğini kaydetti

20 Aralık 2018 Perşembe 11:55
Sabancı Holding'den Teknosa'ya ilişkin açıklama

İSTANBUL (AA) - Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ, Ceconomy ile Teknosa AŞ'ye ilişkin stratejik opsiyonların değerlendirilmesi görüşmelerinin 13 Ekim 2018'de kesildiğini bildirdi.

Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ, Ceconomy şirketi Mali İşler Direktörü (CFO) Mark Frese'nin yaptığı açıklamalar nedeniyle özel durum açıklaması yaptı.

Şirketin, konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Ceconomy ile Teknosa AŞ'ye ilişkin stratejik opsiyonların değerlendirilmesi görüşmelerinin 13 Ekim'de kesildiği kaydedildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ceconomy ile iştiraklerimizden Teknosa AŞ'ye ilişkin stratejik opsiyonların değerlendirilmesi görüşmelerine 19 Ocak 2018'de başlanılmış, söz konusu görüşmeler 13 Ekim 2018'de kesilmiştir. İşbu açıklamamız ile kamuya duyurulan söz konusu hususların kamuya açıklanması, şirketimiz tarafından alınan 19 Ocak 2018 tarihli bir karar ile ertelenmiştir.

Söz konusu erteleme, erteleme kararının alındığı tarihte iştiraklerimizden Teknosa AŞ'de stratejik opsiyonların gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli olmadığından bu noktada yapılacak bir özel durum açıklamasının şirketimiz ve TEKNOSA hisse değerini etkileyebileceğinden, hisselerde spekülatif hareketler nedeniyle hisselerin gerçek değerinden uzaklaşan fiyat hareketlerinden yatırımcılarımızın meşru menfaatlerinin korunması amacıyla yapılmıştır."

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 11:55
  1. Ceconomy
  2. Teknosa AŞ

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