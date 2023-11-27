Sabancı Holding o alanda büyük yatırıma imza attı!

Yeni ekonomi odaklı büyüme stratejisi kapsamında, yeşil hidrojeni öncelikli yatırım alanlarından biri olarak gören Sabancı Topluluğu, bu alandaki yıkıcı inovasyonların parçası olmaya devam ediyor.

Sabancı Topluluğu’nun sürdürülebilirlik ve sıfır emisyon hedeflerine katkıda bulunacak bu yatırım aynı zamanda, Topluluğun yeşil hidrojen ekosisteminde erken aşamada konumlanmasına da destek olacak.

Sabancı Ventures, yeşil hidrojen alanındaki ilk yatırımını geçtiğimiz aylarda tamamlamış ve Singapur merkezli SungreenH2’ye yatırım yaptığını açıklamıştı. Asya Pasifik bölgesinden sonra, Avrupa merkezli GRZ’ye de yatırım yaparak yeşil hidrojen alanındaki küresel büyüme kararlığını ortaya koyan Sabancı Topluluğu, aynı zamanda "Dünya’nın Sabancı’sı" vizyonunu da bu yatırımla güçlendirmiş oldu.

Bugüne kadar farklı şirketleriyle, hidrojen değer zincirinin çeşitli aşamalarına yatırım yapan Sabancı Topluluğu, ortaya koyduğu kapsamlı çözümlerle, enerji sektörü için kalıcı değer yaratmayı hedefliyor.

"Ekipman üretici girişimlerin yol arkadaşı oluyor; onların küresel büyüme yolculuklarına eşlik ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı Gökhan Eyigün, Sabancı Topluluk Vaadi’nin merkezinde yer alan sürdürülebilir yaşama hizmet etmeyi en öncelikli yatırım kriteri olarak gördüklerini ifade etti.

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Eyigün, yeşil hidrojen ekosistemine öncülük eden, bu ekosistem içerisinde erken aşamada konumlanan bir Topluluk olabilmenin, sürdürülebilirlik ve yeni ekonomi odaklı büyüme stratejilerinin en önemli unsurlarından biri olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bugün birçok Topluluk şirketimiz bu alanda önemli yatırımları hayata geçirmiş durumda. Bu yatırımlarımız tüm hızıyla devam ederken, bunlarla eş zamanlı olarak, Kurumsal Girişim Sermayesi Fonumuz Sabancı Ventures aracılığıyla da özellikle bu alandaki ekipman üretici girişimlerin yol arkadaşı oluyor, onların küresel büyüme yolculuklarına eşlik ediyoruz.

Bu yıl içinde, ilk olarak Singapur merkezli SungreenH2’ye ve şimdi de İsviçre merkezli GRZ’ye yatırım yaparak, bu alandaki kararlılığımızı da ortaya koymuş durumdayız. Dünya’nın Sabancı’sı olarak, geleceğin teknolojilerinin müşterisi değil, geliştiricisi olma vizyonumuzu, yeni yatırımlarla pekiştirmeye devam edeceğiz."

GRZ Technologies SA Üst Yöneticisi (CEO) Noris Gallandat ise Sabancı ile bu stratejik ortaklığa girmekten büyük mutluluk ve heyecan duyduklarını aktardı.

Gallandat, "Bu iş birliğinin GRZ'yi bir sonraki seviyeye taşıyacağına ve teknolojimiz için büyük fırsatlar yaratacağına eminiz. Yeni pazarlara açılma ve çözümlerimizi ticarileştirme hedeflerimiz için Sabancı’nın bizim için en doğru ortaklardan biri olduğuna inanıyoruz." açıklamasını yaptı.