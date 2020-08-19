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Ekonomi Sabancı Grubu’nda atamalar yapıldı
Ekonomi

Sabancı Grubu’nda atamalar yapıldı

Sabancı Holding Yapı Malzemeleri Grubu’nda bazı görev değişiklikleri gerçekleşti. Çimsa Genel Müdürü Ülkü Özcan’ın görevinden ayrılması dolayısıyla bu göreve Akçansa Genel Müdürü Umut Zenar atandı. Sabancı Holding ve HeidelbergCement ortak kuruluşu Akçansa’nın Genel Müdürlüğü görevine ise Kordsa’da Asya Pasifik Bölgesi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Mehmet Zeki Kanadıkırık getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 11:20:00 -
Sabancı Grubu’nda atamalar yapıldı

Zenar ve Kanadıkırık, 1 Eylül’de görevlerine başlayacak. Sabancı Holding Yapı Malzemeleri Grup Başkanı Tamer Saka, 2018’den bu yana Çimsa Genel Müdürü olarak görev yapan Ülkü Özcan’a katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kendisinin görevini, grupta çok farklı sorumlulukları başarıyla yerine getiren ve en son Akçansa Genel Müdürlüğü’nü üstlenen Umut Zenar’ın devraldığını aktaran Saka, Akçansa Genel Müdürlüğü’nü ise Mehmet Zeki Kanadıkırık’ın üstleneceğini bildirdi. Saka, “Zenar ve Kanadıkırık’a yeni görevlerinde başarılar diliyor; her iki yöneticimizin liderliğinde sektörlerinde öncü şirketlerimiz Akçansa ve Çimsa’nın daha büyük hedeflere koşacağına yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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