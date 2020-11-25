Sabancı: Enerji sektörü yatırımda örnek oldu

IICEC’nin yayımladığı Türkiye Enerji Görünümü Raporu’nun politika yapıcıları, özel sektör-endüstri ve akademi tarafından ortak akılla hazırlandığını kaydeden Sabancı, bu çalışmayla daha güvenli, verimli, teknoloji odaklı ve sürdürülebilirliği öncelik alan bir enerji geleceğinin hedeflendiğini anlattı. Sabancı, söz konusu çalışmanın bağımsız ve objektif bir üniversite çalışması olduğuna işaret ederek, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının öngörülebilir politikaları sayesinde Türkiye enerji sektörü, yabancı yatırım çekerek diğer sektörlere örnek olmuştur. Bu raporun, Türkiye’nin yabancı sermaye ve yatırımcı çekme cazibesini artırmaya, modern yenilikçi enerji teknolojileri çekmeye referans olmasını umuyorum” değerlendirmesinde bulundu.