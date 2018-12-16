Sabancı CEO’sundan şirketlere başarı tüyoları! Nakit akışını iyi yöneten verimliliğini artırır

Buğra Kardan

Ülkemizi hedef alan ekonomik taarruzlara rağmen 2018’i başarıyla tamamlayan irili ufaklı firmalar, 2019’da büyümeyi ve gelirlerine gelir eklemeyi esas alıyor. Şu anda güç depolayan, kârlarını artırmanın planlarını yapan bu firmalara üretim ve ihracat hamleleriyle örnek olan Sabancı Holding’den önemli tavsiyeler geldi. 2019’da yeni projeler devreye almayı, dev yatırımları hayata geçirmeye amaçlayan holdingin CEO’su Mehmet Göçmen, şirketleri tedbirli ve temkinli olmaya davet etti.

Sorunlar belirlenip önlenmeli

Göçmen, yeni dönemde şirketlerin nakit akımlarını ve tedarik zincirlerini iyi yönetmeleri gerektiğini belirterek, “Burada çok çok dikkatli olunmalı. Sorunlar ise ilk evrede belirlenmeli ve önlenmeli” uyarısında bulundu. Hayata devam etmenin, büyümenin ön şartının tedarik ve bayi tarafını markaja almak olduğunu dile getiren Göçmen, “Bu adımı atanlar, alana inenler 2019’u rahat geçirir” dedi. İhracatın büyük grupları ve şirketleri dinamik kılacağını işaret eden Göçmen, “Bu çerçevede yeni ülkelere açılmak, yeni müşteriler elde etmek çok çok önemli” ifadesini kullandı.

Paranın maliyetinin arttığını anlatan Göçmen, şöyle devam etti: “Bu dönemde yatırım yapmanın, fabrika açmanın bir bedeli var. Bu nedenle verimliliğe önem verilmeli. Verimliliği artıracak adımlar atılmalı. Örneğin e-ticaret ön planda ise her köşeye dükkân açma kararını tekrar ele almakta fayda var. Şu muhakkak ki verim atışı trende yön vermekle, talepleri dinleyerek ürünlere veya hizmetleri yenilerini ilave etmekle mümkün. Paraya daha kolay erişilebilen dönemlerde başarılı yatırımlar yapıldı. Şu anda durum öyle değil, yeni bir döneme giriyoruz. Onun için katma değeri artırmaya yönelmeliyiz. Biz de bu anlayışla Sabancı olarak en önde yer almayı, dijital alanda Sabancı DX markamızı ön plana çıkarmayı öngörüyoruz.”

Yatırımlara devam edeceğiz

2018’de yatırımlarına ara vermediklerini vurgulayan Göçmen, şunları kaydetti: “2019’da tedbirli bir şekilde ilerleyeceğiz. Kırılgan alanları görüyoruz. 2019 stratejimiz belli, yatırımlara devam edeceğiz. Ülkemize ve ekonomimize güveniyoruz. İyimseriz. İyimser olmasak önemli yatırımlar yapamaz, büyük hedefler koyamazdık. Rahmetli Sakıp Sabancı’nın dediği gibi ‘ülkemizden aldığımızı ülkemize vermek için elimizden geleni yapıyoruz’ ve devamlı üretiyoruz, çalışıyoruz.”

ÇİMSA ile devler kulübünde

Tüm dünyada faaliyet gösteren çimento ve yapı malzemeleri üreticilerini bir araya getiren Londra’daki Global Cement and Concrete Association (GCCA) yıllık genel kurul toplantısında Sabancı Holding Çimento Grubu Başkanı Dr. Tamer Saka, GCCA Yönetim Kurulu’na seçildi. Saka, “Sabancı Holding Çimento Grubu olarak, öncü ve inovatif yaklaşımımızla Türkiye çimento sektöründe örnek teşkil edecek çalışmalara imza atmaya ve ülkemizi uluslararası arenada temsil etmeye devam edeceğiz” dedi.