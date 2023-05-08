Şaban Sevinç'ten İP'li Bahadır Erdem'e tokat gibi İnce ve Oğan cevabı!

Halk TV canlı yayınında konuşan İP'li Erdem, "Bu seçimin birinci turda bitmesi için her ikisinden de fedakarlık yaparak adaylıktan çekilmelerini rica ediyorum" dedi.

Şaban Sevinç'ten İP'li Erdem'e tokat gibi bir cevap geldi.

Twitter hesabından Erdem'in sözlerini alıntılayan Sevinç, "Ben bir partinin yöneticisi olsam böyle konuşmaktan utanırım." dedi ve şu çağrıda bulundu:

O kadar parti bir araya geldiniz ve hala Erdoğan’ı yenemiyorsanız dükkanı kapatıp gidin. Bir vatandaş olarak söylüyorum.



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