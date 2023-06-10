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Gündem Şaban Sevinç: Muhalefete oy verenler olarak zavallıyız
Gündem

Şaban Sevinç: Muhalefete oy verenler olarak zavallıyız

Yeniakit Publisher
2023-06-10 11:14:00 - 2023-06-10 11:15:49
Şaban Sevinç: Muhalefete oy verenler olarak zavallıyız

Muhalif medyadan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrıları gelmeye devam ediyor. Son olarak Şaban Sevinç, Kılıçdaroğlu'nun dün geceki canlı yayında söylediklerinin ardından, "Muhalefete oy veren milyonlarca insan olarak o kadar zavallıyız ki, kendimize acıyorum" dedi.

Millet İttifakı'nın seçimleri kaybetmesinin ardından yaşanan hayal kırıklığı sürüyor.

Seçimleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına inanan muhalif isimler, sonucun ardından CHP yönetimine peş peşe tepkiler gösteriyor.

Muhalefete yakınlığıyla bilinen gazeteci Fatih Portakal geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Yazık ya saf mıyım ben ya. Ya safım ya aptalım yani o zaman. Ama değişime inandım ben" sözleriyle Kılıçdaroğlu'na isyan etmişti.

Muhalif gazetecilerin Kılıçdaroğlu isyanı

Portakal'ın yanı sıra muhalif medyanın bilinen isimlerinden İsmail Saymaz ve Uğur Dündar'dan da Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrıları geldi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu iki ismin yanı sıra Yılmaz Özdil, Fatih Altaylı ve daha niceleri...

Ancak Kemal Kılıçdaroğlu bu çağrılara her fırsatta kulak tıkamaya devam ediyor.

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