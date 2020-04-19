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İSLAM

Şaban ayının son pazartesi orucu fazileti

Şaban ayının son pazartesi orucu fazileti birçok kişi tarafından biliniyor. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) sıkça bahsettiği ve Şaban ayının başında, sonunda ve ortasında tutulan oruç sevaptır. Peki ama Şaban ayının son pazartesi günü tutulan orucun fazileti nedir? Şaban ayının son pazartesi günü tutulan oruca nasıl niyet edilir? İşte merak edilen soruların detayları...

2020-04-19 16:50:00 -
Şaban ayının son pazartesi orucu fazileti

Şaban ayının son pazartesi günü tutulan orucun fazileti vardır. İslam alemi için oldukça büyük bir öneme sahip olan Şaban ayı, Peygamberimiz tarafından sıklıkla dile getirilen bir aydır. 

"Her kim Şabanın son pazartesini oruçlu geçirirse kendisi için günahları bağışlanır."(Gunye 1/187). Burada son Pazartesi gününden maksad, Şaban’ın son günü değildir. Zira Ramazan’ı karşılamak niyetiyle Ramazan’a bir, iki gün kala oruç tutmak men’ edilmiştir. (Gunye 1/187)

Peygamber efendimiz (S.A.V.) Hadîs-i şerîfte;

“Ayların en sevgilisi, Ramazana kavuşturan Şâban ayıdır” ve “Şâban ayına, şâban denmesi, onda Ramazan için büyük hayırların teş'üb etmesi (dağılması); Ramazan ayına ramazan denmesi, bu ayda günahların yanması sebebiyledir.” buyruldu.

Şaban ayının son pazartesi günü tutulacak oruca nasıl niyet edilir?

Şaban ayının son pazartesi günü tutulacak olan oruç için; "Niyet ettim Allah rızası için oruç tutmaya" diyerek niyet edilmesi yeterli olacaktır. Kalpten niyet etmek "Şaban ayının son pazartesi gününün fazileti için oruç tutulduğunun" bir işaretidir. Dileyen bunu açıkça belirterek de niyet edebilir.

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