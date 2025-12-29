Üç ayların manevi iklimi kendini derinden hissettiriyor. Pek çok kişi, şimdiden şaban ayının ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, şaban ayı ne zaman başlayacak?

2026 Şaban ayı hangi gün başlıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın takvimine göre Şaban ayı, 20 Ocak 2026 Salı günü başlayacak. Üç ayların ikinci ayı olan Şaban, Ramazan ayına manevi hazırlık süreci olarak kabul ediliyor. Şaban ayının 15’inci gecesi olan Berat Kandili ise 2 Şubat 2026 Pazartesi gecesi idrak edilecek.

Şaban ayının önemi nedir?

Hicri takvime göre yılın sekizinci ayı olan Şaban ayı, Recep ve Ramazan ayları arasında yer alması nedeniyle İslam dünyasında özel bir konuma sahip. Bu ayın en dikkat çeken özelliği, Berat Kandili’ni içinde barındırması. İslam kaynaklarında Berat gecesi; af, bağışlanma ve rahmet gecesi olarak anılırken, bu geceye atfedilen manevi anlam Şaban ayının değerini daha da artırıyor.

Hz. Muhammed’in Şaban ayına ayrı bir önem verdiği biliniyor. Rivayetlere göre Peygamber Efendimiz, bu ayda diğer aylara kıyasla daha fazla nafile oruç tutmuş, ancak Ramazan dışında hiçbir ayı tamamen oruçla geçirmemiştir. Bu yönüyle Şaban ayı, ölçülü ibadet ve manevi hazırlık ayı olarak görülür.

Hadislerde, Şaban ayının insanların çoğu zaman farkında olmadan geçirdiği faziletli bir zaman dilimi olduğuna dikkat çekilir. Bu ayda yapılan ibadetlerin, duaların ve salih amellerin Allah katına arz edildiği ifade edilir.

Şaban ayında hangi ibadetler yapılır?

Şaban ayı boyunca Müslümanlar nafile oruç, namaz, Kur’an-ı Kerim okuma, dua ve tövbe gibi ibadetlere yöneliyor. Özellikle Berat Kandili’nin yer aldığı bu ayda, geçmiş muhasebesi yapmak, Ramazan’a manevi olarak hazırlanmak ve ibadet bilincini artırmak tavsiye ediliyor. Ancak dini kaynaklarda, Şaban ayının tamamının oruçla geçirilmesine dair bağlayıcı bir hüküm bulunmadığı da özellikle vurgulanıyor.