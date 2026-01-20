Şaban ayı namazı kaç rekattır? Şaban ayı namazı kılınışı:

Üç ayların ikincisi ve Hicri yılın sekizinci ayı olan Şaban ayı, 19 Ocak Pazartesi akşam ezanıyla başladı. İslam’da gecelerin gündüzden önce başlaması sebebiyle Şaban ayının girişi akşam ezanıyla başladı. Hadis-i Şerif’te Peygamber Efendimiz’in (S.A.V) “Recep Allah’ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır” buyurduğu aktarılırken, bu sözün Şaban ayının önemini açıkça ortaya koyduğu görülüyor. İçerisinde Berat Kandili’ni barındıran Şaban ayı, Ramazan’a hazırlık için önemli bir fırsat kabul edilirken; namaz ve oruç başta olmak üzere ibadetlerin artmasıyla dikkat çekiyor. Bu nedenle “Şaban ayı namazı kaç rekattır, nasıl kılınır?” soruları da en çok araştırılan başlıklar arasına girdi.

Şaban ayı namazı nasıl kılınır?

Şaban ayı, namazın, orucun ve sadakayla birlikte ibadetlerin çoğaldığı mübarek bir zaman dilimi olarak görülüyor. Günlük kılınan beş vakit farz namazların yanında, bu aya özel olarak kılınan nafile namazlar da bulunuyor. Şaban ayında özellikle ilk gün, ilk gece ve 27. gece kılınan namazlar öne çıkıyor. Bu namazlar genellikle ikişer rekat halinde kılınıyor ve her iki rekatın sonunda selam verilerek tamamlanıyor. Akşam namazından sonra da, yatsıdan sonra da kılınabilen bu namazlar, Hadis-i Şerif’ten ve ümmetin salih kimselerinden gelen uygulamalarla günümüze kadar ulaşmış kabul ediliyor.

Şaban ayı 15. gecesi Berat Kandili namazı

Şaban ayının en çok konuşulan gecelerinden biri, ayın 15. gecesi olarak bilinen Berat Kandili. 2026 yılında Berat Kandili, Miladi takvime göre 2 Şubat 2026 Pazartesi günü idrak edilecek. Bu gecenin, kişinin affı ve kurtuluşuyla anıldığı ifade edilirken; Berat gecesi kılınacak namazlara özel önem verildiği biliniyor. Hadis-i Şerif’te Resulullah (S.A.V) şöyle buyuruyor: “Ey Ali her kim Şaban’ın 15. Gecesinde 100 rekat namaz kılar, her rekatta 1 Fatiha ve 10 İhlas okursa, Ey Ali! Hangi bir kul bu namazları kılarsa Allah-u Teala onun için o gece istediği her haceti yerine getirir.”

Berat Kandili namazı 2026’da ne zaman kılınacak?

Şaban ayının 15. gecesi, Hicri takvime göre değerlendiriliyor ve bu gece aynı zamanda Berat Kandili gecesi olarak kabul ediliyor. Buna göre 2 Şubat 2026 Pazartesi, Şaban-ı Şerif ayının 15. gecesi olarak idrak edilecek. Berat Kandili’nde kılınacak namazların ise 2 Şubat’ı 3 Şubat’a bağlayan gece, akşam vaktinden imsak vaktine kadar kılınması gerekiyor.

Şaban ayı 27. gece namazı kaç rekattır?

Şaban ayının 27. gecesinde 4 rekatlık bir namaz kılınıyor. 2026 yılında Şaban ayının 27’si 15 Şubat 2026 Pazar gününe denk geliyor. Buna göre 14 Şubat 2026 Cumartesi akşam namazından sonra, yani Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gece Şaban ayının 27. gecesi olarak idrak edilecek.

Şaban ayı 27. gece namazına nasıl niyet edilir, nasıl kılınır?

Şaban ayının 27. gecesinde kılınan namaz nafiledir. Niyet “Niyet ettim Allah rızası için nafile namaz kılmaya” diye yapılır. Dileyen “Niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya” diyerek de niyet eder. Ardından tekbir alınır ve namaza başlanır. Bu gece kılınan namaz 4 rekattır. Her rekatta Fatiha’dan sonra Zilzal Suresi okunur ve 25 kez İhlas Suresi tekrar edilir. Namaz tamamlanıp selam verildikten sonra secdeye gidilir. Secdede 7 Fatiha, ayrıca İhlas, Felak ve Nas sureleri okunur. Sonrasında 100 defa istiğfar, 100 defa Salavat-ı şerife ve “La havle vela kuvvete illa billah” zikri yapılır.