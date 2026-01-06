  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Sakın CHP'nin Gazına Gelmeyin: İngiltere’den Dönen Doktorlar Gerçeği!

Dün gece dünya Maduro’yu konuşurken Burkina Faso’da 15 Temmuz yaşandı! Fransa’nın planı ayaklarına dolandı

T 24 Hidayete mi eriyor? Sol cenahın sitesi bile “zıkkım’ın rezilliğini gördü

Gazeteci Faruk Bildirici’den Medyaya "Dil" Eleştirisi: Basın "Trump’ın Söylemine Teslim Oldu"

Tahir Elçi’nin karısı Türkan Elçi, yine kafayı çıkardı

ABD devlet başkanı Trump'ın Venezuela müdahalesi: Sanatçı dünyaya doğum kontrolü skandalını hatırlattı! Grönland çağrısı

Maduro Hakim Karşısına Çıktı: Tüm Suçlamaları Reddetti

Knesset kürsüsünden Netanyahu’ya tokat gibi sözler! İsrail Milletvekili Naama Lazimi “Sen bu ülkenin gördüğü en büyük felaketsin” diye haykırdı

CHP'li Esin Köymen'i terleten İBB sorusu

Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi: Trump orman kanunundan bahsediyor!
İSLAM Şaban ayı hangi gün başlayacak? 2026 Şaban ayı takvimi
İSLAM

Şaban ayı hangi gün başlayacak? 2026 Şaban ayı takvimi

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Şaban ayı hangi gün başlayacak? 2026 Şaban ayı takvimi

Üç ayların ikinci halkası olan Şaban ayının başlangıç tarihi merak ediliyor. Milyonlarca kişi, Şaban ayının hangi gün başlayacağını ve Berat Kandili tarihe denk geleceğini araştırıyor. İşte, detaylar...

Recep ayıyla başlayan üç aylar süreci, Şaban ayı ile devam edecek. Manevi hazırlık ayı olarak kabul edilen Şaban, Ramazan ayının habercisi olması nedeniyle Müslümanlar için ayrı bir anlam taşıyor. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) “Şaban benim ayımdır” buyruğuyla önemine işaret ettiği bu mübarek ayın 2026 yılında hangi tarihte başlayacağı araştırılıyor. Peki, Şaban ayına kaç gün var?

 

2026 Şaban ayı ne zaman başlayacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini takvimine göre Şaban ayı, 20 Ocak 2026 Salı günü başlayacak. Recep ayının sona ermesiyle birlikte idrak edilecek olan Şaban, Ramazan ayına geçiş sürecinin en önemli manevi basamaklarından biri olarak kabul ediliyor. Şaban ayının ortasında yer alan ve affın, bağışlanmanın ön plana çıktığı Berat Kandili ise 2 Şubat 2026 Pazartesi gecesi idrak edilecek.

 

Şaban ayının dini ve manevi önemi

Resûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.), Şaban ayına diğer aylardan daha fazla ehemmiyet göstermiştir. Hadis-i şeriflerde bu ay için “Şaban benim ayımdır” ve “Şaban günahları temizleyendir” ifadelerinin yer alması, ayın manevi değerini açıkça ortaya koymaktadır. Peygamber Efendimiz’in Recep ayı girdiğinde sıkça yaptığı “Allah’ım, Recep ve Şaban’ı bize mübarek eyle ve bizi Ramazan ayına kavuştur” duası da bu iki ayın Ramazan’a hazırlık niteliğini vurgulamaktadır. Hz. Enes’in rivayetinde, Ramazan’dan sonra en faziletli orucun hangi ayda tutulduğu sorulduğunda, Efendimiz’in “Ramazan’a hürmeten Şaban ayında tutulan oruçtur” buyurması, Şaban ayının ibadet yönünden taşıdığı değeri göstermektedir.

 

Şaban ayında yapılabilecek ibadetler nelerdir?

Şaban ayı, Ramazan’a ruhen ve bedenen hazırlanma ayı olarak kabul edilir. Bu dönemde Peygamber Efendimiz’e salavat getirilmesi, tevbe ve istiğfarla manevi bir arınma sürecine girilmesi, ibadetlerin artırılması ve özellikle Ramazan öncesi nefis muhasebesi yapılması tavsiye edilir. Şaban ayının, içinde Berat Gecesi gibi müstesna bir geceyi barındırması da bu ayı daha anlamlı kılmaktadır. Müminler için bu süreç, Ramazan’ı karşılamadan önce kalbi ve amelleri gözden geçirmek adına önemli bir fırsat olarak görülür.

 

Recep ayı 15. gece namazı nasıl kılınır, ne zaman kılınır?
Recep ayı 15. gece namazı nasıl kılınır, ne zaman kılınır?

İSLAM

Recep ayı 15. gece namazı nasıl kılınır, ne zaman kılınır?

Yarın oruç tutulacak mı 4 Ocak 2026 Pazar?
Yarın oruç tutulacak mı 4 Ocak 2026 Pazar?

İSLAM

Yarın oruç tutulacak mı 4 Ocak 2026 Pazar?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23