Şaban ayı hangi gün başlayacak? 2026 Şaban ayı takvimi

Recep ayıyla başlayan üç aylar süreci, Şaban ayı ile devam edecek. Manevi hazırlık ayı olarak kabul edilen Şaban, Ramazan ayının habercisi olması nedeniyle Müslümanlar için ayrı bir anlam taşıyor. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) “Şaban benim ayımdır” buyruğuyla önemine işaret ettiği bu mübarek ayın 2026 yılında hangi tarihte başlayacağı araştırılıyor. Peki, Şaban ayına kaç gün var?

2026 Şaban ayı ne zaman başlayacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini takvimine göre Şaban ayı, 20 Ocak 2026 Salı günü başlayacak. Recep ayının sona ermesiyle birlikte idrak edilecek olan Şaban, Ramazan ayına geçiş sürecinin en önemli manevi basamaklarından biri olarak kabul ediliyor. Şaban ayının ortasında yer alan ve affın, bağışlanmanın ön plana çıktığı Berat Kandili ise 2 Şubat 2026 Pazartesi gecesi idrak edilecek.

Şaban ayının dini ve manevi önemi

Resûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.), Şaban ayına diğer aylardan daha fazla ehemmiyet göstermiştir. Hadis-i şeriflerde bu ay için “Şaban benim ayımdır” ve “Şaban günahları temizleyendir” ifadelerinin yer alması, ayın manevi değerini açıkça ortaya koymaktadır. Peygamber Efendimiz’in Recep ayı girdiğinde sıkça yaptığı “Allah’ım, Recep ve Şaban’ı bize mübarek eyle ve bizi Ramazan ayına kavuştur” duası da bu iki ayın Ramazan’a hazırlık niteliğini vurgulamaktadır. Hz. Enes’in rivayetinde, Ramazan’dan sonra en faziletli orucun hangi ayda tutulduğu sorulduğunda, Efendimiz’in “Ramazan’a hürmeten Şaban ayında tutulan oruçtur” buyurması, Şaban ayının ibadet yönünden taşıdığı değeri göstermektedir.

Şaban ayında yapılabilecek ibadetler nelerdir?

Şaban ayı, Ramazan’a ruhen ve bedenen hazırlanma ayı olarak kabul edilir. Bu dönemde Peygamber Efendimiz’e salavat getirilmesi, tevbe ve istiğfarla manevi bir arınma sürecine girilmesi, ibadetlerin artırılması ve özellikle Ramazan öncesi nefis muhasebesi yapılması tavsiye edilir. Şaban ayının, içinde Berat Gecesi gibi müstesna bir geceyi barındırması da bu ayı daha anlamlı kılmaktadır. Müminler için bu süreç, Ramazan’ı karşılamadan önce kalbi ve amelleri gözden geçirmek adına önemli bir fırsat olarak görülür.