Sabahları ve gece yatarken ballı su içmenin faydalarını biliyor musunuz? Ballı su tarifi nasıl yapılır?

Gece yatarken ballı su içmek

Ilık su boğazınızı yumuşatırken bal da boğazınızın ince bir tabakayla örtülmesini sağlar. Bu yumuşatıcı etki ile birlikte öksürüğün giderilmesine yardım eder. Uyku kalitesini arttırır. Üst solunum yolunu açarak rahat bir uyku uyumanıza yardımcı olur.

Neden Her Sabah Aç Karnına Bir Bardak Ballı Su İçmelisiniz?

Balın antiseptik etkisi midenin asit derecesini düşürür. Ballı su içmek kalın bağırsağınızın susuz kalmasını önler; böylelikle kabızlık, şişkinlik sorunlarına da iyi gelir. Ballı su içtiğinizde gaz, mide ağrısı ve yanması gibi problemlerinizin de geçtiğini görürsünüz. İşte ballı su hakkındaki tüm detaylar

BALLI SU FAYDALARI

Bal fonksiyonel bir besindir; özel bileşimi ve antibakteriyel özelliği ile pek çok hastalığa karşı koruyucu ve tedavi edici özelliktedir. Bileşiminde bulunan çeşitli vitaminler, mineraller, organik asitler ve enzimler nedeniyle sindirimi kolay, besleyici bir gıdadır. Balın yaklaşık %17 sini su, kalanını ise fruktoz, glukoz, maltoz ve sakkaroz olmak üzere sekerler oluşturur. Ayrıca az miktarda protein, bazı B grubu vitaminler, C vitamini ve çeşitli mineraller de bulunmaktadır. Bal, içerdiği organik asitler nedeniyle asidik bir gıdadır, PH 'ı 3,9 dur. Balın hastalık ve enfeksiyonlara neden olan birçok mikroorganizmanın gelişimine engel olabilme özelliği içeriğindeki şeker ve lizozim enzimi ile oluşan antibakteriyel fonksiyonu sayesindedir.

ENERJİ VE GÜÇ VERİR

Enerji değeri çok yüksek ve sindirimi kolay bir besin olan bal başta çocuklar, sporcular ve yaşlılar olmak üzere tüm insanların beslenmesinde kullanılır. Özellikle çabuk enerjiye dönüşen hazır bir gıda olması nedeniyle yüzme, dağcılık, atletizm, basketbol, futbol, bisiklet yarışı gibi sporlarla meşgul olan kimselere güç vermek ve yorgunluklarını hafifletmek için kullanılabilir.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR, BAZI RAHATSIZLIKLARIN İLACIDIR

Bal, binlerce yıllardan beri özellikle yara ve yanıkların tedavisinde, cilt rahatsızlıklarında ve mide rahatsızlıklarında yoğun olarak kullanılmaktadır. Yapılan birçok çalışma balın mide ve bağırsakla ilgili bozukluklarda yara ve yanıkların iyileşmesinde antimikrobiyal bir ajan olarak etkili koruma sağladığı kanıtlanmıştır. Ballı su düzenli olarak içildiğinde bağışıklığı güçlendirerek hastalığa yol açan toksinlerden de kurtulmanıza yardımcıdır.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ İYİLEŞTİRİR

Sabahları ballı ılık bir bardak su içmek sindirim sisteminizi iyileştirmeye yardım eder. Mide ağrısına ve yanmasına iyi gelir. Balın antiseptik etkisi midenizdeki asitlik derecesini hafifletir. Ballı su kalın bağırsağınızın susuz kalmasını önler ve kabızlık sorunu yaşamazsınız, bu sebeple de sindirim problemlerine bağlı şişkinliklerin önüne geçilir ve özellikle fazla kilo problemi olan kişilerin zayıflamasında destektir. Bağırsaklarınız ağrıyor ve gazınız varsa, bir bardak ılık ballı su içmek gaz sorununuza yardımcı olacaktır.

Ballı ılık su kilo aldırır mı?

KİLO VERMENİZE YARDIMCI OLUR-

Kilo verme programlarında sabahları aç karnına içilen ballı su, balın içindeki şeker sağlıklı kalori kaynağı olan doğal şeker olduğu için, şekerli meşrubatlara karşı duyduğunuz istekle savaşmada önemlidir. Kolalı içecekler, hazır meyve suları gibi şekerli içecekler boş kaloriyle doludur. Bunları azaltarak ballı suyu tercih ederseniz kalori alımınızı azaltır ve kilo verirsiniz.

KALP SAĞLIĞINI KORUMAYA YARDIMCI OLUR

Kilo verme programlarında vücudunuz susuz kalırsa kendinizi uyuşuk, tembel ve halsiz hissedersiniz enerjinizi artırmak için kahve ve yeşil çay gibi içeceklere ek olarak veya özellikle kafeinli içecekler sevmeyen, içemeyen bireyler, tansiyon hastaları bu içecekler yerine ılık ballı suyu tercih edebilirler. Ayrıca kahve idrar söktürücüdür ve vücudunuzun susuzluk çekmesine yol açabilmektedir. Ballı ılık su içmek sadece vücudun su oranını dengede tutmakla kalmaz, aynı zamanda vücudunuzdaki iyi kolesterol seviyesini artırmaya ve kalp sağlığını korumaya yardımcı olur.

GÜÇLÜ BİR DOĞAL ANTİOKSİDANDIR

Bal şaşırtıcı bir bakteri öldürme özelliğine sahiptir. Özellikle tükettiğiniz balın organik olmasına dikkat edin. Çünkü bu bal bakterilere karşı faydalı olan enzimlerle doludur. Balın içindeki antioksidanlar kötü olan serbest radikallerle savaşır.

Ballı Su Nasıl Hazırlanır? Tarifi

Tek yapmanız gereken şey 1 yemek kaşığı organik balı, 1 bardak ılık suda çözmek ve aç karnına ya da gece yatmadan önce içmektir.

Bal Şerbetinin Faydaları Nelerdir?

Beyin fonksiyonlarını hızlandırır, Balın içerisinde bulunan vitaminler göz sağlığı üzerinde faydalıdır, Diyabetin sebep olduğu kan şekerindeki değişimlerin düzenlenmesini sağlar. Bal şerbeti özellikle sindirim sistemi üzerinde birçok etkisi bulunan bir besin olmaktadır.

BAL TÜKETİMİ İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Önemli olan ballı suyu tüketirken ölçüsünü fazla kaçırmamaktır. Günde en fazla 2-3 su bardağı ballı ılık su içmelisiniz ve özellikle 1 su bardağı ılık suyun içine koyacağınız balın 1 tatlı kaşığını geçmemesine dikkat ediniz.

Bal; kilolu ve çok iştahlı, beden hareketi az olanlar ve şeker hastalığı olan kişiler için uygun olmayan bir besindir. Bal, şeker hastalarının zaten yüksek olan kan şekerlerini aniden yükseltebilir. Ancak bazı kişilerde kan şekerlerinde ani düşüşler olabilir. Bal ancak bu gibi durumlar için uygundur.

Mide ameliyatlarından sonra “damping sendromu” denilen durumlar için de bal uygun değildir. Bal sindirimi gerektirmediğinden aniden kana geçerek kan şekerinin önce yükselmesine, sonra da düşmesine neden olabilir. Bu nedenle, bu gibi durumu olanların da bal tüketmemeleri gerekir.

Bal tüketiminde dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri de piyasadaki yapay ballardan uzak durmaktır. Şekerden, bazı katkı maddeleri ve biraz da süzme bal eklenerek “yapay bal” elde edilir bu ballarda ‘yapay bal’ ibaresi kullanılmamaktadır, bu sebeple güvenilir yerlerden bildiğiniz ve sürekli tükettiğiniz, vücudunuzun alerjik reaksiyon vermeyeceği, zehirlenme riskinizin olmayacağı güvenilir ballar, doğal ballar tercih etmelisiniz.

İlginizi çekebilir → Toz badem nedir ve nasıl kullanılır? Toz bademle hazırlanan keşkül tarifi, nasıl yapılır? TIKLAYINIZ

Ballı su ne zaman içilmeli?

Sabahları aç karnına içilen ballı su, kilo kontrolünde size yardımcı oluyor. Bal fonksiyonel bir besindir; özel bileşimi ve antibakteriyel özelliği ile pek çok hastalığa karşı koruyucu ve tedavi edici özelliktedir.

Ballı ılık su kabızlığa iyi gelir mi?

Düzenli olarak tüketilen ballı ılık su, kabızlık sorununu ortandan kaldırır. Ilık su ve bal bağırsakları aktif hale getirir. Buradaki en önemli nokta her sabah aynı saatte aç karnına tüketmek. Hastalığa neden olan toksinleri vücuttan uzaklaştırır.

Bal ve sıcak su zararlı mı?

Genellikle sindirim sistemini güçlendirmek için ılık su ile alınması tavsiye edilir ama balı soğuk su ile de kullanabilirsiniz. Ancak bal kaynatılmamalıdır. Isıtılmış balın tüketilmesi, ısıtma işlemi sırasında toksin bileşenlerin oluşumu nedeniyle kişilerin sağlıkları üzerinde zararlı etkilere sebep olabilir.

Balın üstüne su içilir mi?

Sabahları ballı ılık bir bardak su içmek sindirim sisteminizi iyileştirmeye yardım eder. Balın antiseptik etkisi midenizdeki asitlik derecesini hafifletir. Kalın bağırsağınızın susuz kalmasını önler ve kabızlık sorunu yaşamazsınız. Bal şaşırtıcı bir bakteri öldürme özelliğine sahiptir.