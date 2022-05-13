Sabahları mide bulantısı neden olur? Mide spazmı ve gaz sancısı için: Kimyon çayı nasıl yapılır?

Sabahları mide bulantısının sebepleri içerisinde; sindirim sisteminin iltihap kapması, aşırı bir şekilde sigara ve alkol tüketmek, migren, gıda zehirlenmeleri, ülser, gastrit, duygusal çöküntülerin varlığı gibi sebepler yer almaktadır.

Sabahları Mide Bulantısı Neden Olur?

Sabahları meydana gelen mide bulantısı, bir hastalığın habercisi olabilir. Sabahları meydana gelen mide bulantısının sebepleri aşağıdaki gibi sıralanacaktır;

- Stres kaynaklı duygu değişimleri,

- Alkol kullanmak,

- Sigara kullanmak,

- Mide içerisinde bulunan hastalıklar,

- Migren ağrıları,

- Migren kaynaklı olmayan baş ağrıları,

- Kadınlarda adet döneminin yaklaşması ya da adet döneminde olunması,

- Baş dönmesi,

- Besin alerjilerinin varlığı,

- İlaç kullanımıyla gelişen yan etkiler,

- Mide ülseri,

- Kafein içerikli içeceklerin çokça tüketilmesi,

- Soğuk algınlığı ve üşütme,

- Kulak ile alakalı sorunlar ve hastalıklar,

- Yüksek ateş,

- Mide kanserinin varlığı,

- Hamilelik,

- Bağırsaklarda var olan hastalıklar,

Bağırsak kanserinin varlığı,

- Kötü kokulu bir odada uyumak şeklinde sıralanabilir.

Her gün tekrarlayan sabah bulantılarının varlığı halinde, alanında uzman bir doktora görünmek, bireyin sağlığı açısından yararlı olacaktır. Bununla beraber mide bulantısının neyden kaynaklandığı belirlenerek, ona göre bir tedavi verilecektir. Bu şekilde sabahları oluşan mide bulantısından kurtulmak mümkün olacaktır. Aksi halde mide bulantısının çok ciddi hastalıklara neden olabileceği unutulmamalıdır.

Her Gün Tekrarlayan Sabah Bulantısı Nedenleri Nelerdir?

Sabahları mide bulantısının sebepleri içerisinde; sindirim sisteminin iltihap kapması, aşırı bir şekilde sigara ve alkol tüketmek, migren, gıda zehirlenmeleri, ülser, gastrit, duygusal çöküntülerin varlığı gibi sebepler yer almaktadır. Her gün tekrarlayan sabah bulantısı nedenleri arasında en önemli sebep, kalp krizi olabilir. Her sabah mide bulantısının tekrarlaması, ciddi hastalıkların habercisi olabilir.

Sabahları her gün tekrarlayan sabah bulantısı problemini uygulamak adına bazı metotlar bulunmaktadır. Bunun adına ilk önce dikkat edilmesi gereken şey aç kalmamaktır. Uzun zamanlı açlık sonrasında mide bulantısının meydana geleceği unutulmamalıdır. Mide bulantısının altında yatan başka hastalıklar olacağından, alanında uzman bir doktora görünmek faydalı olacaktır.

Kimyonda yer alan magnezyum, sodyum ve uçucu yağlar; sindirim sistemini hızlandırır, bir miktar sıcak suya eklenerek, tüketildiğinde mide ağrılarına iyi gelir.

Kimyon, şişkinlik başta olmak üzere çoğu gastrointestinal bozuklukları tedavi edicidir. İrritabl bağırsak sendromu semptomlarını hafifletir.

KİMYONUN FAYDALARI NELERDİR?

Şeker hastalarında doğal tedavi amacı ile kullanılmakta olan kimyon kemik gelişiminden, kolesterol düşürmeye kadar çeşitli sorunlara karşı faydaları bulunmaktadır.

Kimyonun halk arasında az bilinen diğer faydaları şu şekilde yer alıyor:

Vücudun iç kan seviyesinin dengede olmasını sağlar ve kansızlığın tedavi edilmesinde yardımcı olur.

Kadınlardaki adet günlerinin düzene girmesini sağlar ve sancıların azalmasına yardımcı olur.

Soğuk geçen kış aylarında sıkça nezle ve grip gibi solunum yolu hastalıklarının tedavi edilmesini sağlamakta ve metabolizmanın hızlı çalışmasına yardımcı olarak hastalığa yakalanma riskini en aza indirmeye yardımcı olmaktadır.

Karaciğer iltihaplanmalarını söker ve toksinlerden arınmayı mümkün hale getirmektedir.

Böbrek sağlığını korur. Kusma, ishal ve mide bulantısı gibi rahatsızlıklara da iyi gelmektedir.

Astım ve bronşit tedavilerinde kullanılır ve bu hastalıklara yakalanma risklerini azaltır.

Hücrelerin korunmasını ve vücut direncinin artmasına faydaları bulunmaktadır.

GAZ GİDERİCİ KİMYON ÇAYI TARİFİ

Faydaları bakımından oldukça zengin olan kimyon çayını demleyip içmek ise oldukça basittir.

Ezilmemiş kimyon tohumları kullanarak çayı hazırlayabilirsiniz. 2 bardak kimyon çayı hazırlamak için 1-1.5 çay kaşığı kimyon yeterli olmaktadır.

Çayı hazırlamak için ilk olarak cezveye iki bardak suyu koyun ve üzerine kimyonu ekleyin. Karışımı orta seviye ateşte kaynatmaya başlayın.

Su kaynadıktan sonra ocağı ve cezvenin üzerini kapatarak 5 dakika kadar demlenmesini bekleyin. Su sarı renk aldığı zaman çayınız içmeye hazırdır. Eğer çay yoğun veya acı gelirse bir sonraki hazırlayışınızda kimyon miktarıyla veya demlenme süresiyle oynayabilirsiniz. Aynı zamanda tatlandırmak için bal veya az miktarda tuz kullanabilirsiniz. Günde 2 bardak tüketebilirsiniz.