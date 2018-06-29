Sabahları aç karnına tüketilmesi gerekenler

Sabahları aç karnına tüketilmesi gereken besinlerden önce tüketilmemesi gereken besinlere de değinmek gerekir. Gece boyunca susuz kalan bir organizma, gerekli enerjiyi kazanabilmek için yağ ve protein yakımında bulunur.

Bu sayede vücut içerisindeki ısı dengesi korunur. Sabah uyanıldığında ilk olarak asitli içeceklerin tercih edilmemesi gerekir. Bununla birlikte yağlı gıdalardan ve hazır şekerlemelerden de kaçınmak önemlidir. Bu besinler vücudun enerjisini sağlayan proteinlerin yakılmasına ve vücudun yorgun olmasına neden olur.

YEŞİL ELMA

Elmanın içerisinde D vitamini başta olmak üzere yüksek oranda lif bulunur. Bu sayede metabolizmanın gerek duyduğu enerji elde edilmiş olur. Çinko, manganez ve potasyum ile birlikte kan ve oksijen seviyesinin yükselmesi sağlanır. Düşük yağ oranından dolayı diyet yapan kişiler için de oldukça uygun bir besindir.

MUZ

Kalp ve damar sağlığı açısından oldukça faydalı bir besin olan muz potasyum içerdiği için tansiyonu da düzenler. Bununla birlikte mide ülseri, göz sağlığı ve kemik sağlığı açısından da oldukça faydalı bir besindir. Güne iyi şekilde başlanmasını sağlar.

BAL

Bal doğal tatlandırıcıların başında gelir. Bu sayede şeker alımına gerek duyulmadan tatlı gereksinimi karşılanmış olur. Gece boyunca harcanan enerjinin de düzenlenmesini sağlar. Aynı zamanda önemli bir antioksidan kaynağı olan bal, süt veya çay ile birlikte de sabahları aç karnına tüketilebilir. Günlük enerji ihtiyacının da yüzde 20'sini karşılar.

ÇAVDAR EKMEĞİ

Kalsiyum, demir ve protein bakımından zengin olan çavdar önemli bir lif kaynağıdır. Sabahları açken çavdar ekmeği tüketmek tokluk hissi verir. Ayrıca mide öz suyunun düzenlenmesini ve sindirimin sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlar.

PAPATYA ÇAYI

Sabahları su ihtiyacını karşılamak için alınabilecek ve rahatlık sağlayacak bitki çaylarından birisi de papatya çayıdır. Bununla birlikte antioksidan özelliği ile toksinlerin atılmasını sağlar.

SU

Aç karnına içilen su, gece boyunca kaybedilen ısı ve minerallerin yeniden kazanılmasını sağlar. Metabolizmayı hızlandırır ve vücudu nemlendirir. Bunun yanında kan hücrelerinin yenilenmesinde rol oynar.

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