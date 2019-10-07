Sabahattin Önkibar ile Yıldıray Çicek arasında ana bacılı kavga

‘Fırıldak Sebo’ lakaplı Sabahattin Önkibar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması sonrasında her ne kadar hem hastaneden hem de MHP'den "ciddi bir sağlık sorunu yok" denilse de bu durumu fırsat bilerek ilginç bir iddiayı köşesine taşımıştı.

Bununla da yetinmeyen Önkibar, meydanı boş bularak kendince Bahçeli'nin veliahtını da açıklamıştı.

Bahçeli'nin rahatsızlığını fırsat bildi! Sebahattin Önkibar fena sıktı

Ana bacalı kavga

Bunun üzerine Önkibar’ın yazısını sosyal medya üzerinden alıntılayan Devlet Bahçeli’nin basın danışmanı Yıldıray Çicek, şu ifadeleri kullandı:

“Bunun rospi çocukluğu anadan, babadan değil, karakterinden… Türkiye gazetesinde iken büyük bir beyin ameliyatı olmuştu. Bunun beynini yerine koymayı unutmuşlar, şerefi, haysiyeti de tamamen bedeninden çıkarmışlar.”

Çicek'in bu paylaşımına ‘Fırıldak Sebo' da şu ifadeleri kullanarak cevap verdi:

"Yıldıray Çicek! Rospi çocuğu evladın, dilerim senin gibi olmasın..."

İşte o paylaşımlar...