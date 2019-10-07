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Sabahattin Önkibar ile Yıldıray Çicek arasında ana bacılı kavga

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin rahatsızlığını fırsat bilen Sabahattin Önkibar, kendince Bahçeli'nin veliahtını açıklamıştı. Bunun üzerine Bahçeli’nin basın danışmanı Yıldıray Çicek ile Sabahattin Önkibar arasında küfürlü kavga çıktı.

07 Ekim 2019 Pazartesi 18:03
Sabahattin Önkibar ile Yıldıray Çicek arasında ana bacılı kavga

Fırıldak Sebo’ lakaplı Sabahattin Önkibar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması sonrasında her ne kadar hem hastaneden hem de MHP'den "ciddi bir sağlık sorunu yok" denilse de bu durumu fırsat bilerek ilginç bir iddiayı köşesine taşımıştı.

Bununla da yetinmeyen Önkibar, meydanı boş bularak kendince Bahçeli'nin veliahtını da açıklamıştı.

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Ana bacalı kavga

Bunun üzerine Önkibar’ın yazısını sosyal medya üzerinden alıntılayan Devlet Bahçeli’nin basın danışmanı Yıldıray Çicek, şu ifadeleri kullandı:

Bunun rospi çocukluğu anadan, babadan değil, karakterinden… Türkiye gazetesinde iken büyük bir beyin ameliyatı olmuştu. Bunun beynini yerine koymayı unutmuşlar, şerefi, haysiyeti de tamamen bedeninden çıkarmışlar.

Çicek'in bu paylaşımına ‘Fırıldak Sebo' da şu ifadeleri kullanarak cevap verdi:

"Yıldıray Çicek! Rospi çocuğu evladın, dilerim senin gibi olmasın..."

İşte o paylaşımlar...

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 18:03
  1. Fırıldak Sebo
  2. MHP
  3. Sabahattin Önkibar
  4. Devlet Bahçeli
  5. Yıldıray Çicek

YORUM YAZ

  • II.MuratII.Murat29 dk önce
    Siyasetci böyle konusamaz.Konustugunda karsidan gelecek cevabida hesaplamasi lazim.Sayin Önkibar tasi gedigine fena koymus.

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