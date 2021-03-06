Sabah öyle, öğlen böyle! İşte iki yüzlülerin önderi Yılmaz Özdil!

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Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, yakın tarihimizde yaşanan birtakım olayları gündemine aldığı köşe yazısında 'Uçan tabut' başlığını kullandı. Özdil, PKK'nın 2015 yılında çözüm sürecini bitirmek için gerçekleştirdiği terör eylemleri başta olmak üzere; işçi ve tren kazalarından, HDP'li Selahattin Demirtaş'ın 'sokağa çıkın' çağrısıyla başlayan Kobani olaylarına kadar yaşanan her şeyden AK Parti iktidarını sorumlu tuttu.

Sabah vicdanı kanarken öğlen 'rakı sefası'

Cumhurbaşkanı liderliğindeki iktidarı 'sorunların üzerini örtmekle' suçlayan yazı, sabah saatlerinde satışa sunulan Sözcü'de yer aldı. Yazıda, 'vicdanımız kanıyor' ifadelerini kullanan Özdil ise öğle saatlerinde rakı masasında keyif yaptığını duyurdu. Twitter hesabından paylaşım yapan Özdil, iki yüzlülüğünü şu sözlerle gözler önüne serdi:

"Cumartesi serbestisi kapsamında öğle rakısı sezonunu açtım, vatana millete hayırlı olsun."

Demirtaş'ın çağrısıyla yaşanan olayları da AK Parti iktidarına yıktı!

Köşe yazısında üzgün edebiyatı yapan ancak gün içinde 'rakı sefası' süren Özdil, söz konusu yazıda, 'Güvenliği biz sağlayacağız' diyen HDP'nin Suruç'taki etkinliğinde yaşanan sır dolu patlamadan iktidarı sorumlu tuttuğu gibi, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'sokağa çıkın' çağrısı ile başlayan ve 37 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Kobani olaylarından da iktidarı sorumlu tuttu.

Müslümanlarla kendince alay etmişti

Yılmaz Özdil, geçtiğimiz Müslümanların yağmur duası ile kendince alay ederek tüm tepkileri üzerine çekmişti.