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Siyaset Sabah operasyonları, CHP’yi ve Özel ekibini rahatsız etti! ‘Akşamdan kalma’lara şafak baskını niye?
Siyaset

Sabah operasyonları, CHP’yi ve Özel ekibini rahatsız etti! ‘Akşamdan kalma’lara şafak baskını niye?

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Sabah operasyonları, CHP’yi ve Özel ekibini rahatsız etti! ‘Akşamdan kalma’lara şafak baskını niye?

Alkolü teşvik eden, mezarlıklarda içkili anma merasimi düzenleyen, arabalarda sızıp kaldıkları görüntüler basına yansıyan, içki fiyatlarındaki düzenlemelere itiraz eden zihniyet, akşamdan kalma başkan ve ekiplerinin sabahın erken saatinde gözaltına alınmasından rahatsızlık duyuyor.

Özel’in belediyeciliğe hiçbir ilgisi bulunmamasına, hatta “projesinin olmadığını” baştan söylemesine rağmen aday gösterip Etimesgut Belediye Başkanı seçtirdiği Erdal Beşikçioğlu’nun yolsuzluk, rüşvet, irtikap suçlarından açılan soruşturma kapsamında pek çok isimle birlikte gözaltına alınırken, Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir’in verdiği tepki bu açıdan dikkat çekti.

 

“SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE EVLERİNDEN GÖZALTINA ALINMASININ HUKUKİ BİR İZAHI OLAMAZ”

X’ten, Beşikçioğlu’na destek açıklaması yapan Emir, “Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve belediye yöneticilerine yönelik gerçekleştirilen gözaltı işlemi ile orantılılık ilkesi bir kez daha ayaklar altına alındı. Yerleri, adresleri belli olan ve makamları gereği çağrıldıklarında adliyeye giderek ifade verebilecek kişilerin sabahın erken saatlerinde evlerinden gözaltına alınmasının hukuki bir izahı olamaz. Demokratik bir hukuk devletinde aslolan adil, bağımsız ve masumiyet karinesi gereği tutuksuz yargılama esasıdır. Süreci yakından takip ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

 

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Yorumlar

agabey

CHP lilerin vatandaştan bir üstünlüğü mü var?Biz de çağırılsak ifadeye gideriz ama gelip evden alıyorlar,sizin ayrıcalığınız ne?

Zekeriya

Tabii haber verilmeden evlerine gelinip alınacak. Yani önceden haber verilip, delilleri yoketmesini bekledikten sonra ifade almanın ne manası var. Bakın görün neler çıkacak.
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