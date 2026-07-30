Sabah operasyonları, CHP’yi ve Özel ekibini rahatsız etti! ‘Akşamdan kalma’lara şafak baskını niye?

Özel’in belediyeciliğe hiçbir ilgisi bulunmamasına, hatta “projesinin olmadığını” baştan söylemesine rağmen aday gösterip Etimesgut Belediye Başkanı seçtirdiği Erdal Beşikçioğlu’nun yolsuzluk, rüşvet, irtikap suçlarından açılan soruşturma kapsamında pek çok isimle birlikte gözaltına alınırken, Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir’in verdiği tepki bu açıdan dikkat çekti.

“SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE EVLERİNDEN GÖZALTINA ALINMASININ HUKUKİ BİR İZAHI OLAMAZ”

X’ten, Beşikçioğlu’na destek açıklaması yapan Emir, “Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve belediye yöneticilerine yönelik gerçekleştirilen gözaltı işlemi ile orantılılık ilkesi bir kez daha ayaklar altına alındı. Yerleri, adresleri belli olan ve makamları gereği çağrıldıklarında adliyeye giderek ifade verebilecek kişilerin sabahın erken saatlerinde evlerinden gözaltına alınmasının hukuki bir izahı olamaz. Demokratik bir hukuk devletinde aslolan adil, bağımsız ve masumiyet karinesi gereği tutuksuz yargılama esasıdır. Süreci yakından takip ediyoruz” ifadelerine yer verdi.