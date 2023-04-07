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Gündem Sabah namazında da bu yapılmaz ki! Gazze'ye saldırdılar yetmedi
Gündem

Sabah namazında da bu yapılmaz ki! Gazze'ye saldırdılar yetmedi

Yeniakit Publisher
2023-04-07 07:19:00 - 2023-04-07 08:48:32

İsrail işgal güçleri, sabah namazı için Mescid-i Aksa’ya gelen Filistinlilere saldırdı İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Eski Şehir bölgesinde Mescid-i Aksa'ya giden gruba Hutta Kapısı'nda coplarla müdahale etti.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da ramazan ayının üçüncü cuma namazı öncesinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Eski Şehir bölgesinde Aksa'ya çıkan yollarda demir bariyerler kurdu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ve görgü tanıklarının aktardıklarına göre, İsrail polisi, sabah namazına giderken slogan atan gruplara Mescid-i Aksa'nın Hutta kapısında copla müdahale etti.

İsrail polisinin gruba müdahalesinin ardından arbede yaşandığı görüldü.

İsrail ordusu akşam saatlerinde Gazze'ye saldırı başlattığını açıklamış, Gazze'den İsrail yönüne roketler fırlatılmıştı.
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- Ne olmuştu?

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti. İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.

İsrail, roket saldırılarının, Hamas'ın Lübnan’da konuşlu unsurları tarafından düzenlendiğini duyurmuş ve Hamas’ı sorumlu tutmuştu.

İsrail ordusu, topraklarından İsrail'e roket atılmasında Lübnan hükümetinin de sorumluluğu bulunduğunu belirtmişti.

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Yorumlar

Bekir Kalınsazlıoğlu

Kahrolsun siyonizm... kahrolsun israil... kahrolsun abd... İNNEDDİNE İNDALLAHİL İSLAM!....

diyarbakırlı

Kendi milletininin huzursuzluk sendromunu yenmek için dikkati başka yöne çekmek için saldırganlık politikasını alternatif görüp müslümanlara karşı şiddetle huzuru bulmaya çalışan bir ülke varmıdır Allah aşkına. Demek ki bu terör devleti kendi toplumunun öfke psikolojisini örtmek için sürü psikolojisi ile toplumu beraberinde intihara sevk ediyor. Bu eskimiş stratejileri bu kez tutmayacak. Çünkü yahudi milleti bile kendi terör devletini tanıdı artık.
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