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Yaşam Sabah namazına giderken öldürülen imam toprağa verildi
Yaşam

Sabah namazına giderken öldürülen imam toprağa verildi

Yeniakit Publisher
2024-04-26 19:44:00 - 2024-04-26 19:44:51

Hatay'da sabah namazına gittiği sırada komşusu tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden imam son yolculuğuna uğurlandı.

İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde Hasan İnci (40), görevli olduğu Çamlık Camisi'ne sabah namazı için gittiği sırada komşusu tarafından av tüfeğiyle başından vurularak öldürülmüştü.

Katil komşu gözaltına alındı

Olayın ardından imamın karşı komşusu polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. İnci'nin cenazesi, işlemlerin ardından yakınları tarafından İskenderun Devlet Hastanesi morgundan alınarak Nihal Atakaş Cami'ye getirildi.

Burada ikindi vaktine müteakip kılınan cenaze namazı sonrası imamın cenazesi, Çankaya Mezarlığı'nda toprağa verildi.


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