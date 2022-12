Sabah namazı vakti: Sabah namazı kaçta okunuyor? Sabah namazı nasıl kılınır? Yatsı namazı, akşam namazı, öğle namazı kaç rekat?

Namaz nasıl kılınır? İslam'ın 5 şartından birisi namaz kılmaktır. Ergenlik (bulûğ) yaşına ve belli bir aklî olgunluk düzeyine gelmiş her müslümanın namaz kılması farz-ı ayındır. Namaza yeni başlayanlar için sabah namaz nasıl kılınır? Sabah namazı nasıl kılınır? Sabah namazı kaç rekat, ne zamana kadar kılınır ve hangi dualar okunur? soruları merak ediliyor. Namazın kılınış tarifini ve sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazının kaç rekat olduğunu haberimizde bulabilirsiniz.

Sabah namazı nasıl kılınır?

Sabah namazı iki rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekatta kılınır. Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değecek şekilde eller yukarı kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir. Rükudan doğrulurken, Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd denilir.

Namaz her müslümana farz olan bir ibadet şeklidir. Kulun Allah'a en yakın olduğu an secdedeki halidir ve bu Allah'a teslimiyetin bir ifadesidir. Peki farz namazlarının kılınma vakitleri günün hangi zamanlarına denk gelir?

Sabah namazı imsak vaktinin girmesiyle kılınabilir mi? Sabah namazı kaçta kılınır?

Sabah namazının vakti, tan yerinin ağarması demek olan ikinci fecrin doğmasından başlayarak güneşin doğmasına kadar devam eder.

Sabah namazı kaça kadar kılınır?

Sabah namazı imsak vaktinde okunan ezandan itibaren güneş vaktine kadar (imsak saati ile güneş doğum saati arasında) kılınabilmektedir. Ancak imsaktan 30-40 dakika sonra kılınması önerilmiştir.

Sabah namazının önemi ve faziletleri nedir?

Her kim sabah namazını kılarsa o kimse Allahu Teala'nın koruması altındadır. (Sabah namazı) o dünyanın tamamından hayırlıdır. Münafıklara sabah ve yatsı namazından daha ağır gelen hiçbir namaz yoktur. İnsanlar bu iki namazda ne kadar çok ecir ve sevap olduğunu bilselerdi, emekleyerek de olsa cemaate gelirlerdi.

Sabah Namazında Hangi Dualar ve Sureler Okunur?

Sübhaneke

Ettehiyyatü

Allahümme Salli

Allahümme Barik

Rabbena Atina

Rabbenâğfirlî

Kunut Duaları

Amentü

Sabah namazında okunan sureler ise;

Fatiha Suresi

Zamm-ı Suresidir.

Yatsı namazı, akşam namazı, öğle namazı kaç rekat?

Tan yerinin ağarması ile güneşin doğuşuna kadar olan zaman aralığıdır.

Sabah namazı 4 rekat,

Gün ortasında başlar (Yani güneşin dik açıyla vurduğu an, zeval vakti) asr-ı evvel vaktinde sona erer (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı)

Öğle namazı 10 rekat,

Asr-ı evvel vaktinde başlar (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı), güneşin batışından hemen önce sona erer.

İkindi namazı 8 rekat,

Güneşin batması ile başlar ve güneşin batması sonrasında ufuktaki aydınlık kayboluncaya kadar devam eder.

Akşam namazı 5 rekat

Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar ve imsak vaktine (Tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder.

Yatsı namazı 13 rekattır.

Vitir namazı nedir?

Vitir namazı, yatsı namazından sonra kılınan, 3 rekatlı vacip (Müslümanlıkta yapılması zorunlu olan) bir namazdır. Vitir namazının her rekatında Fatiha ve ardından bir sure ya da birkaç ayet okunur. İkinci rekatın sonunda oturularak sadece ettehiyyatu duası okunur. Üçüncü rekatta kıraat tamamlandıktan (Fatiha ve ardından bir sure ya da birkaç ayet okunduktan) sonra eller kulaklara kadar kaldırılarak tekbir alınır ve kunut duaları okunur.