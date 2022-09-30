Sabah namazı saat kaçta İstanbul Ankara İzmir | Sabah namazı nasıl kılınır?

Sabah namazı için uyanacak olanlar imsak saatini, sabah namazının nasıl kılındığını araştırıyor. Peki, sabah namazı kaç rekat?

Sabah namazı saat kaçta İstanbul Ankara İzmir

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Sabah namazı nasıl kılınır?

Sabah namazı toplamda 4 rekattır. İlk 2 rekat sünnet, daha sonra 2 rekat farzı kılınır. İmsak vakti ile gün doğumu arasındaki zamanda kılınır.

Sabah namazı sünnetinde 1. rekatın kılınışı;

Besmele çekilir: “Bismillahirrahmanirrahim”

“Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazımın iki rekât sünnetini kılmaya” denilerek niyet edilir.

“Allah’u Ekber” (Erkeklerde iki el kulak hizasında kaldırılır ve avuç içleri hafif karşıya bakar. Kadınlarda eller göğüs hizasına kaldırılır, aynı şekilde avuç içleri yarım olarak karşıya dönüktür.) denilerek tekbir getirilir.

Sübhâneke okunur.

Besmele çekilir “Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim”

Fatiha Suresi okunur.

Zamm-ı sure okunur: Kur’an’ı Kerim’den bir sure okunur. En az üç ayet olmalıdır.

“Allah’u Ekber” denilerek rükû’ya eğilinir. (Eller dizlerin üzerine gelecek şekilde eğilinir.)

Üç defa “Subhane Rabbiyel Azim” denir.

Rükûdan kalkılır. Kalkarken 1 defa, “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel hamd” denir.

“Allah’u Ekber” denilir ve secdeye eğilinir. (Dizlerin üzerinde eğilinir, alın yerde ve iki el iki yanda yere tam basılır.)

Secdedeyken üç defa “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

“Allah’u Ekber” denilir ve dizler üzerine oturulur. Tekrar “Allah’u Ekber” denilir ve secdeye gidilir.

Secdedeyken üç defa “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

Ardından “Allah’u Ekber” denilerek ikinci rekât için ayağa kalkılır.

Sabah namazı sünnetinde 2. rekatın kılınışı;

Besmele çekilir: “Bismillahirrahmanirrahim”

Fatiha Suresi okunur.

Zamm-ı sure okunur: Kur’an’ı Kerim’den bir sure okunur. En az üç ayet olmalıdır.

“Allah’u Ekber” denilerek rükûya eğilinir. Üç defa “Subhane Rabbiyel Azim” denir.

Rükûdan kalkılır: Kalkarken, “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel hamd” denir.

“Allah’u Ekber” denilir ve secdeye eğilinir.

Üç defa “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

“Allah’u Ekber” denilir ve doğrulunur.

Tekrar “Allah’u Ekber” denilir ve secdeye gidilir.

Secdedeyken üç defa “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

Tekrar “Allah’u Ekber” denilerek secde de oturulur.

Ettehıyyatü Duası

Ardından Salli – Barik duaları,

En son Rabbena Atina – Rabbenağfirli duaları okunur.

Sadece başı önce sağa ve sonra sola çevirerek selam verilir. Her iki yöne selamda da “Es Selamu Aleykum ve Rahmetullah” denir.

Sabah namazı farzında 1. rekatın kılınışı;

Besmele çekilir: “Bismillahirrahmanirrahim”

Niyet: “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazımın iki rekât farzını kılmaya”

“Allah’u Ekber” denilerek tekbir getirilir.

Sübhâneke okunur.

Besmele çekilir “Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim”

Fatiha Suresi okunur.

Zamm-ı sure okunur: Kur’an’ı Kerim’den bir sure okunur. En az üç ayet olmalıdır.

“Allah’u Ekber” denilerek rükû’ya eğilinir.

Üç defa “Subhane Rabbiyel Azim” denir.

Rükûdan kalkılır. Kalkarken 1 defa, “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel hamd” denir.

“Allah’u Ekber” denilir ve secdeye eğilinir.

Secdedeyken üç defa “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

“Allah’u Ekber” denilir ve dizler üzerine oturulur. Tekrar “Allah’u Ekber” denilir ve secdeye gidilir.

Secdedeyken üç defa “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

Ardından “Allah’u Ekber” denilerek ikinci rekât için ayağa kalkılır.

Sabah namazı farzında 2. rekatın kılınışı;

Besmele çekilir: “Bismillahirrahmanirrahim”

Fatiha Suresi okunur.

Zamm-ı sure okunur: Kur’an’ı Kerim’den bir sure okunur. En az üç ayet olmalıdır.

“Allah’u Ekber” denilerek rükû’ya eğilinir.

Üç defa “Subhane Rabbiyel Azim” denir.

Rükûdan kalkılır. Kalkarken 1 defa, “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel hamd” denir.

“Allah’u Ekber” denilir ve secdeye eğilinir.

Secdedeyken üç defa “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

“Allah’u Ekber” denilir ve dizler üzerine oturulur. Tekrar “Allah’u Ekber” denilir ve secdeye gidilir.

Secdedeyken üç defa “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

Tekrar “Allah’u Ekber” denilerek secde de oturulur.

Ettehıyyatü Duası

Ardından Salli – Barik duaları,

En son Rabbena Atina – Rabbenağfirli duaları okunur.

Sadece başı önce sağa ve sonra sola çevirerek selam verilir. Her iki yöne selamda da “Es Selamu Aleykum ve Rahmetullah” denir.

Ve namaz tamamlanır.