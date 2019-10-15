Sabah destek, akşam köstek! Barış Pınarı İngilizleri afallattı

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Türkiye'ye yapılan silah ihracatı hakkında açıklamalarda bulundu. Raab, "Türkiye'ye silah ihracatı lisanslarını sürekli ve dikkatli inceleme altında tutuyoruz." dedi.

"Yeni lisans vermeyeceğiz"

Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kaygılarını ilettiklerini belirten Raab, "Bu incelemeyi sürdürürken Suriye'deki askeri operasyonlarda kullanılabilecek hiçbir yeni silah ihracatı lisansı vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Ambargoyu İngiltere'nin önlediği idda edilmişti

İngiliz basını, İngiltere'nin dün yapılan Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi toplantısında gündeme getirilen Türkiye'ye toplu silah ambargosuna itiraz ettiğini ve bu yönde ortak karar alınmasını önlediğini iddia etmişti.

Sabah saatlerinde Savunma bakanı desteklemişti

Sabah saatlerinde İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamada "Türkiye, İngiltere'de de terör örgütü sayılan PKK gibi gruplardan kaynaklanan bir tehdit altındaydı, halen öyle ve Türkiye'nin kendisini savunmak için bazen yapması gerekeni yapması zaruri." ifadelerini kullanmıştı.