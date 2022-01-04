Sabah çorbası Yüreğir Belediyesi'nden

Sosyal belediyecilik çalışmaları ile günün her saatinde Yüreğirlinin yanında olan Yüreğir Belediyesi, bu kış da çorba ikramlarına başladı. Belediye ekipleri tarafından sunulan çorba ikramına özellikle havaların soğumasıyla vatandaşların ilgisi yoğundu. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, dağıtımın yapıldığı yerleri ziyaret ederek, öğrencilere, erken saatlerde işlerine gitmek için otobüs duraklarında bekleyen çalışanlara ve vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu.

5 noktada 5 bin kişiye çorba dağıtılıyor

Her hafta Cuma günleri üniversiteye yakın duraklar, büyük hastaneler, sanayi çalışanlarının servis durakları ve ilçenin kalabalık yerleri olmak üzere toplamda 5 noktada dağıtım gerçekleştiriliyor. Çorba ikram noktaları sayesinde üniversite öğrencileri, hasta yakınları, erken saatlerde iş başı yapan çalışanlar başta olmak üzere yaklaşık 5 bin kişi güne sıcak çorbalarla içleri ısınarak başlıyor.

Usta aşçılar özenle hazırlıyor

Saat 06.30’da başlayan çorba ikramı ile büyük karton bardaklar aracılığıyla vatandaşlar çorbalarını alabiliyor. Karton bardaklar yolculuk esnasında kolaylık, pratiklik ve hızlı bir içim sağlıyor. Görevliler tarafından isteyen vatandaşlara su ve ekmek de ikram ediliyor. Kurulan sistem sayesinde sürekli sıcak ve taze kalan çorbalar Yüreğir Belediyesi Aşçılık Kursu öğreticileri usta aşçılar tarafından özenle hazırlanıyor.

‘Gönül belediyeciliği’

Çorba ikramı hakkında bilgiveren Başkan Kocaispir, “Vatandaşlarımız soğuk kış günlerinde sıcacık ikram ettiğimiz çorbalarımızla güne başlıyor. İkram noktaları olarak üniversite öğrencilerimizin ve hasta yakınlarının yoğun olduğu durakları seçtik. Şu anda büyük bir memnuniyet var. Öğrencilerimiz, işçilerimiz ve hasta yakınlarımızın belediyemizin hizmeti ile güne başlaması, vatandaşlarımızın gönlüne dokunmak, onların hayır duasını almak çok güzel bir duygu. Halkımıza afiyet olsun” şeklinde konuştu.