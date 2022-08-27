Sabah aç karnına kahve içmenin zararları! Sabah aç karnına kahve içerseniz...

Kahve nedir, kahvenin ana maddesi nedir?

Kahve hakkında en az bilinen gerçeklerden biri de, kahvenin aslında bir meyve çekirdeğinden üretildiğidir. Kırmızı renkte ve alıç benzeri bir meyve olan kahve meyvesi, ağaç üzerinde yetişir.

Türk Kahvesi'nin (harmanlar olmakla birlikte) asıl alıştığımız tadı veren çekirdeğinin ismi, Brezilya'da yetişen Rio Minas çekirdeğidir. Piyasada bildiğiniz bütün büyük üreticiler bu çekirdeği kullanarak Türk Kahvesi üretirler. Bu çekirdek Arabica türüdür. Yani son zamanlarda duyduğunuz %100 Arabica'daki Arabica.

Aç karnına kahve içilir mi?

Kalıcı mitlere rağmen, çok az bilimsel kanıt, aç karna kahve içmenin zararlı olduğunu göstermektedir. Kahvaltıda şekersiz kahve içmek sindirim sistemini hızlandırıp yağ yakımına neden olarak bölgesel zayıflamayı kolaylaştırır. Öğle menüsü sonrasında alınan kahve ise besinleri daha kolay sindirmeye yardımcı olarak kilo vermeyi kolaylaştıracaktır.

İçerisinde yer alan kafein ile birlikte zindelik veren ve uykuyu kaçırmak için 7'den 70'e herkesin içtiği kahve, aç karnına içildiğinde pek çok sağlık problemi yaratabiliyor. Yüksek enerji ve açık bir zihin için içilen kahve, yararlı bir içecek olarak bilinse de özellikle aç karnına fazla tüketilmemeye dikkat edilmeli.

AÇ KARNINA İÇTİĞİNİZDE NE OLUYOR?

Aç karnına kahve içmek mideye zararlımı?

Midenize ulaştığında ise kapanır. Ancak araştırmaya göre kahve, alt yemek borusu sfinkterini gevşetir ve tamamen kapanmamasına neden olabilir. Bunun sonucunda mide asidi mideden yemek borunuza tırmanabilir. Yani reflü gelişebilir.

Reflü ve mide ekşimesine sebep olabilir

Aç karnına kahve içmenin en büyük zararlarından biri midede yarattığı ekşime ve reflüdür. Yediğiniz yemekten bir lokma aldığınızda, yemek veya içeceğin yemek borunuzdan midenize akmasını sağlamak için alt yemek borusu sfinkteri açılmaktadır. Bu yapı, midenize ulaştığında ise kapanmaktadır. Fakat kahve hakkında yapılan araştırmalara göre aç karnına içilen kahve, alt yemek borusu sfinkterini gevşetmekte. Bu da bu yapının tamamen kapanmamasına sebep olabilmekte. Yani böylec mide asidi mideden yemek borunuza kadar çıkabilmekte ve reflü meydana gelebilmekte.

Ayrıca yine yapılan araştırmalara göre aç karnına içilen kahve mide asiditesini uyarabilmesi sebebiyle mide ekşimesi riskini de çoğaltmakta.

KAHVE İLE BİRLİKTE ALKALİ YİYECEKLER TÜKETİN

Bu sebeple kahvenizle birlikte alkali yiyecek tüketmeniz faydanıza olacaktır. Çünkü araştırmalar haşlanmış yumurta, avokado tost veya yulaf ezmesi gibi alkali yiyeceklerin kahvenin yükselttiği mide asidi seviyesini düşürdüğünü ortaya koyuyor.

Endişeli ve gergin hissedebilirsiniz

Kahvenin içerisinde yer alan kafein vücut tarafından 45 dakika gibi bir süre içinde emilmektedir. Tüketilmesinin ardından 15 dakika ila iki saat arasında bir noktada kan dolaşımında ise zirve yapmaktadır. Eğer içtiğiniz kahveden sonra gergin ve endişeli hissediyorsanız, kahve tüketimini düşürmenizde veya özellikle aç karnına kahve tüketmemenizde fayda var. Kahvenizin yanında yemek de yerseniz, bu durumu kontrol etmeniz de mümkün. Ancak kahvenin hala iyi gelmediğinden eminseniz, yarı kafeinsiz veya kafeinsiz kahve de deneyebilirsiniz. Özellikle kahve sonrası gerginlik yaşayan kişiler, gün içinde bir büyük boy filtre kahve ölçüsünü aşmamalı.

Kan şekeriniz hızlı şekilde yükselebilir

British Journal of Nutrition'da yer alan araştırmaya göre, sabahları aç karnına sade kahve içmenin kan şekerine zararı olmakta. Buna göre aç karnına kahve tüketimi İnsanların kan şekeri kontrolünü önemli ölçüde bozuyor. İncelemelerde önceden kahvaltı yapan kişilerde kan şekerinde ise bir yükseliş görülmedi. Kan şekeri seviyesinin yüksek olmayıp düzenli olması diyabet ve kalp hastalığı riskinizi azaltmaktadır. Bu sebeple kan şekerinizin kontrolde olmasını istiyorsanız, özellikle aç karnına kahve tüketmemeye dikkat etmelisiniz.

KAHVE İÇİN EN İYİ ZAMAN NE ZAMAN?

Yapılan araştırmalar sabah geç saatte, kahvaltının sonrasında biraz bekleyip kahve içilmesi gerektiğini ve bu zamanın kahve için en iyi zaman olduğunu ortaya koyuyor. Kahve içmek için günün en ideal vakti nedir? 'AsapScience' adlı internet sitesine göre, en iyi saatler (08.00-09.00), (12.00-13.00) ve (17.30-18.30) dışındaki saatler. Siteye göre, hepimizin "sirkadiyen saat" olarak bilinen biyolojik saati var. Bu saat, vücudumuzdaki bir çok süreci düzenliyor.

Kahvenin vücuda faydası var mı?

Elbette dengeli ve yeteri kadar tüketildiğinde faydaları da var.

Kafein, sinir sistemini harekete geçiren bilinen bir ilaçtır. Vücuda girdiğinde kafein, kalp atım hızını ve kan basıncını yükseltir, enerji seviyelerini yükseltir ve ruh halini iyileştirir. İtalyan araştırmacılar, kahve tüketiminin karaciğer kanseri riskini yaklaşık %40 oranında azalttığını buldu.

YETERİ KADAR TÜKETİLMELİ

Prof. Dr. Canan Karatay, Türk kahvesi içtiğini söylemiştir. Çiçeklerini bile sabah kahvesiyle beslediğini belirten Karatay, “Bir Türk kahvesi fincanı, domatesin verdiği antioksidandan 100 daha fazla antioksidan verir vücudunuza. Beyni de açar, cin gibi olursunuz…” demiştir.

Karatay, işlenmiş kahvelerin ve süt tozunun yüksek oranda şeker içerdiğini ve kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini belirterek, “İşlemişlere tabi ki karşıyım. Latte'ler tabi ki işlenmiş. Süt tozu kesinlikle yasak” sözleriyle sade Türk kahvesinin çok daha faydalı ve etkili olduğunu bir kez daha hatırlattı.