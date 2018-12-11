Sabah aç karnına içerseniz…

Dengesiz beslenme sonucu tıkanan damarlar ölüm riskini arttırmaktadır. Bu nedenlerden dolayı damar sağlığına özellikle dikkat edilmesi gerekir. Peki, kalp damar sağlığı açısından faydalı olan yiyeceklerden bir karışım hazırlamaya ne dersiniz? İşte damarları temizleyen içecek tarifi.

Fazla yağlı yiyecekler damarlarınızın tıkanmasına neden olur. Damarların tıkalı olması kalp damar hastalıkları kalp krizini ve çeşitli hastalıkları da beraberinde getirmektedir. Damarlarınızın daha sağlıklı olabilmesi için damar sağlığı açısından faydalı olan yiyecekleri tüketebilirsiniz.

Damar yaşınızı gençleştirecek, damar temizleyen içecek tarifini henüz denemediyseniz bu tarife göz atabilirsiniz.

MALZEMELER

250 ml zencefil suyu

250 ml sarımsak püresi

250 ml limon suyu

250 ml elma sirkesi

5 yemek kaşığı bal

YAPILIŞI

Bal hariç tüm malzemeleri karıştırın ve orta ateşte 30 dakika pişirin. Karışımı sürekli karıştırın. Daha sonra bir kenara alıp soğumasını bekleyin. Karışıma bal ekleyin, karıştırın ve karışımı temiz bir şişeye dökün. Bu içeceği buzdolabında 1 ila 2 ay boyunca saklayabilirsiniz. Bu içecekten aç karnına her sabah 1 çorba kaşığı tüketin.

FAYDALARI NELERDİR?

Sarımsak ve bal, kan basıncını ve kolesterol düzeyini azaltır

Zencefil kalp hastalıklarını önler

Limon kalp atışlarını düzenler

Elma sirkesi vücuttan toksinleri giderir

Bu yöntem alternatif tıp yöntemidir. İçerisinde bulunan malzemelere karşı bir alerjiniz olup olmadığını öğrenmek için bir uzmana danışmanız gerekir.