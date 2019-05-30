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Saatteki hızı 600 km'yi buluyor! İstanbul - Ankara arası 1 saat

Çinli CRRC firması, manyetik kaldırma kuvveti prensibiyle çalışan ve saatteki hızı 600 kilometreyi bulan, dünyanın en hızlı trenini gözler önüne serdi.

30 Mayıs 2019 Perşembe 16:26
Saatteki hızı 600 km'yi buluyor! İstanbul - Ankara arası 1 saat

Çinli CRRC firması, manyetik kaldırma kuvveti prensibiyle çalışan ve saatteki hızı 600 kilometreyi bulan, dünyanın en hızlı trenini üretti. Qingdao kentinde yapılan tanıtıma birçok kişi katıldı. Çin’de üretilen yüksek hızlı tren, saatte 600 kilometre hızıyla İstanbul’dan Ankara’ya 1 saatten az bir sürede ulaşma potansiyeline sahip.

Yoğun ilgi

Independent'in haberine göre; Manyetik kaldırma kuvveti (Maglev) prensibiyle çalışan yeni trenin prototipine halk büyük ilgi gösterdi.

Qingdao kentinde yapılan tanıtıma birçok kişi katıldı.

CRRC Başmühendis Yardımcısı Ding Sansan'a göre Maglev sisteminin temel teknolojilerini ve çekirdek sistem bileşenlerini geliştirdiklerini, önümüzdeki yıllarda tren üretiminde büyük adımlar atılabileceğini söyledi.

Firmadan yapılan açıklamada prototipin 2020 yılında üretim hattından çıkması ve kapsamlı testlerden geçtikten sonra 2021'de raylara çıkmasının planlandığı belirtildi.

Çalışmalara 2016'da başlandı

Çin'de hali hazırda kullanılan yüksek hızlı trenler saatte en fazla 350 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Projenin başını çeken CRRC firması, Temmuz 2016'da 30'dan fazla şirket ve birçok üniversite araştırma enstitüsünün katılımıyla başlattığı projede en önemli adımı başarıyla bitirdiklerini açıkladı.

Yaklaşık 3 yıl süren çalışmanın ardından yüksek hızlı Maglev trenlerinin ana çekirdek teknolojilerinde ve operasyonel kontrol sisteminde önemli gelişme elde edildi.

Maglev treninin özellikleri yüksek hız, yüksek güvenlik, düşük ses ve titreşim, yüksek yolcu kapasitesi, düşük bakım maliyeti şeklinde sıralandı.

İstanbul - Ankara arası 1 saat

İstanbul-Ankara-Konya'yı birbirine bağlayan TCDD Yüksek Hızlı Tren (YHT) en fazla 250 kilometre hıza ulaşıyor.

İstanbul ile Ankara arasındaki demiryolu hattının uzunluğu 533 kilometre olarak ele alındığında Çin'de üretilen Maglev yüksek hızlı tren, saatte 600 kilometre hızıyla İstanbul'dan Ankara'ya 1 saatten az bir sürede ulaşma potansiyeline sahip.

Çalışma prensibi

Brookhaven Laboratuvarı'ndan James Powell ve Gordon Danby, manyetik levitasyon treninin ilk patentini 1960'lı yıllarda aldı. Süper iletken mıknatıslar, manyetik alanın gücünü arttırmak kaidesiyle, aşırı derecede düşük sıcaklıklara kadar soğutulan elektro mıknatıslardır.

İlk ticari yüksek hızlı süper iletken Maglev treni 2004 yılında Şanghay'da açıldı.

Maglev'de, süper iletken mıknatıslar treni U şeklindeki rayların üzerinde askıda tutuyor. Bu mıknatıslarda, tıpkı diğer normal mıknatıslarda olduğu gibi aynı kutuplar eşleştiğinde birbirini itiyor.

Maglev'in diğer önemli bir özelliği herhangi bir sürücüsünün olmamasıdır. Ayrıca, trenlerin hepsi aynı hızda hareket ettiğinden birbirleriyle çarpışma riski de bulunmuyor.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 16:26
  1. Konya
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. TCDD Yüksek Hızlı Tren (YHT)
  5. Çinli CRRC firması
  6. Manyetik kaldırma kuvveti (Maglev)
  7. CRRC Başmühendis Yardımcısı Ding Sansan
  8. Qingdao kenti
  9. Brookhaven Laboratuvarı
  10. Şanghay

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  • HarunHarun2 sa önce
    Adamlar SİEMENSTEN çaldılar kendilerinin diye millete pazarlıyorlar.

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