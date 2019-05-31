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Saatlerce aralıksız oynadı! Canından oldu

Hindistan'da, altı saat boyunca aralıksız ‘PUBG’ oynayan bir çocuğun kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

31 Mayıs 2019 Cuma 15:59
Saatlerce aralıksız oynadı! Canından oldu

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde 16 yaşındaki bir çocuğun aralıksız altı saat boyunca ‘PUBG’ oynamasının ardından, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği belirtildi.

Neemuch  kentinde yaşayan Furkan Kureyşi adlı çocuk 26 Mayıs'ta evinde öğle yemeğinden sonra, cep telefonunda PUBG olarak anılan 'PlayerUnknown's Battlegrounds' adlı oyunu oynamaya başladı.

Ailesi, Furkan'ın akşamüstü 19.00 civarında diğer oyunculara bağırarak yere yığıldığını söyledi.

O sırada Furkan'ın yanında olan kızkardeşi Fiza Kureyşi, “Kardeşim bazı arkadaşlarıyla PUBG oynuyordu. Birden ‘Patlatın! Patlatın!' diye bağırmaya başladı. Sonra kulaklıklarını ve cep telefonunu attı ve ‘Sizinle bir daha oynamayacağım. Sizin yüzünüzden kaybettim' diye bağırdı” ifadelerini kullandı.

Furhan'ın hemen hastaneye götürüldüğü ancak yolda yaşamını yitirdiği belirtildi.

Doktor: adrenalin artışı kalp krizine yol açmış olabilir

Genç çocuğu muayene eden kardiyolog Ashok Jain, “Hastaneye geldiğinde nabzı atmıyordu. Onu geri getirmeye çalıştık ama başaramadık” dedi.

Ailesinin, Furkan'ın yüzücü olduğunu ve sağlık sorunu bulunmadığını söylediğini vurgulayan Jain, “Oyunun heyecanı adrenalin seviyelerinde büyük bir artışa, bu da kalp krizine yol açmış olabilir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 15:59
  1. Hindistan
  2. Ashok Jain
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