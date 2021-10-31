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Yaşam Saatler geri mi alındı?
Yaşam

Saatler geri mi alındı?

Saat kaç? 30 Ekim'i 31 Ekim'e bağlayan gece saatlerin bir saat geriye alınıp alınmadığı merak konusu. Şu anda saat kaç? Saatler geri mi alındı? Saatler ne zaman geri alındı?

Yeniakit Publisher
2021-10-31 12:44:00 -
Saatler geri mi alındı?

Akıllı telefonların pek çoğu 31 Ekim Pazar günü saatleri bir saat geri aldı. Hal böyle olunca pek çok kişinin aklı karıştı ve "Saatler geri alındı mı?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Peki, saat kaç?

Saatler geri mi alındı?

30 Ekim'i 31 Ekim'e bağlayan gece yarısı pek çok teknolojik cihaz saatleri bir saat geri aldı. Hal böyle olunca akıllarda soru işaretleri oluştu. Ülkemizde 2016 yılından bu yana sabit saat uygulaması uygulanıyor. Bu sebeple saatler geri alınmadı. Ancak otomatik olarak bazı cihazlar saatleri aldı. Yaşanan bu karışıklığın ardından saatlerin manuel olarak ileri alınması gerekiyor. Doğru saati öğrenmek için manuel kol saatlerine, duvar saatlerine ya da tv kanallarında bulunan saatlere göz atabilirsiniz.

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