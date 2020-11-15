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Yerel Saatinde kapatmayan eğlence mekanı sahibi polisten ‘şikayetçi’ oldu
Yerel

Saatinde kapatmayan eğlence mekanı sahibi polisten ‘şikayetçi’ oldu

Eskişehir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapanış saatine uymayan bir işletmede eğlenmeye devam eden 68 kişiye 214 bin lira para cezası uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 12:02:00 -
Saatinde kapatmayan eğlence mekanı sahibi polisten ‘şikayetçi’ oldu

Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü 1 Caddesi'ndeki bir eğlence merkezinin saat 23.20'de hâlâa açık olduğunu gören polisler, işletmedeki 68 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten kişi başı 3 bin 150 lira idari para cezası uyguladı. Cezaya itiraz eden ve polis ekiplerine zorluk çıkaran çalışan Umut T. (26) ile polise "Ben de sizden şikayetçiyim. Bana dokundunuz" diyen işletme yetkilisi Ayşen A. (33) gözaltına alındı. Ayşen A'ya ‘bulaşıcı hastalık tedbirlerine uymamak’tan adli işlem de yapıldı.

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