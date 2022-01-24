Saat verildi! İstanbul'da kar etkisini arttıracak

Türkiye'de soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürüyor...

Birçok ilde etkili olan kar dün akşam saatlerinde kara hasret kalan İstanbul'da da etkili oldu.

Kentin hemen hemen her bölgesinde yoğun yağış görüldü.

Akşam saatlerine dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) güncel bilgilerine göre; kentteki yağışın akşam 18.00 sıralarından itibaren artması ve zaman zaman gök gürültülü kar sağanağı şeklinde yağması bekleniyor.

Buzlanma ve don görülebilir

Ayrıca İstanbul'un kuzey ve batı kesimleri ile boğaz çevresinde yoğun olmak üzere deniz etkili kar yağışlarının 3 gün boyunca aralıklarla etkisini sürdürmesi tahmin ediliyor.

Özellikle köprü ve viyadükler başta olmak üzere il genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e bakan girişi ve boğaz hattı boyunca, deniz ulaşımı bakımından görüş mesafesinde azalma ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.