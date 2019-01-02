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Saat verildi! İstanbul için fırtına uyarısı

Meteoroloji İstanbul'da yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu.

02 Ocak 2019 Çarşamba 17:17
Saat verildi! İstanbul için fırtına uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yarın öğle saatlerinden cuma sabah saatlerine kadar bölge genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.

Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın, perşembe günü öğle saatlerinde batı kesimlerinden başlayarak cuma sabah saatlerine kadar bölge genelinde kuzeyli yönlerden fırtına şeklinde eseceği, bölgenin güneydoğusunda ise kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği duyuruldu.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 17:17
  1. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü
  2. istanbul fırtına

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